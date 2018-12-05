Власти Туркменистана довели страну до давки за хлебом 14 5.12.2018, 15:46

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Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: ТАСС

В банкоматах практически невозможно снять деньги.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил 5 декабря на заседании правительства о том, что в 2019 году стране необходимо ускорить приватизацию госпредприятий, укрепить рыночные институты и стимулировать частный сектор.

Он также упомянул, что основными механизмами приватизации являются организация фондового рынка и открытых конкурентных торгов, на которых будут продаваться акции госпредприятий, передает «Радио Азатлык».

Прозвучали также новые для Туркменистана слова "развитие свободной конкуренции" и "стимулирование частной деловой инициативы", - цитирует заявление президента Интерфакс.

Это прямо противоположно экономической политике, которую власти проводили все последние годы, наращивая долю государства в экономике Туркменистана и вводя все новые ограничения для частного предпринимательства.

"Для инвесторов это прекрасная возможность для расширения взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Бердымухамедов.

Заседание правительства было посвящено итогам экономического развития Туркменистана за 11 месяцев 2018 года. И хотя слово "кризис" ни разу не прозвучало, с конца 2016 года экономика Туркменистана переживает большие сложности.

В стране давно наблюдается дефицит муки, сахара и других продуктов питания, что привело к росту цен в разы. Люди с утра до вечера толпятся в очередях, пытаясь "достать" хоть что-то из еды, и готовы брать даже отруби, которые раньше шли на корм скоту:

В банкоматах практически невозможно снять деньги, отменены государственные субсидии на газ, воду, электричество и соль.

Из-за роста безработицы, массовый характер приобрела трудовая миграция в другие страны, в первую очередь в Турцию. Недавно власти косвенно признали наличие проблемы: ограничили практически до запрета выезд из страны сначала людей до 30 лет, а потом до 40 лет.

Какие именно госпредприятия будут приватизированы - пока неизвестно, как и то, на каких условиях власти будут привлекать инвесторов в страну.

Туркменистан занимает крайне низкие позиции во всех рейтингах, которые оценивают положение с гражданско-правовыми свободами в стране, в том числе и в области экономики.

Freedom House в своем ежегодном отчете называет Туркменистан "несвободной" страной и особенно отмечает коррумпированность Государственного агентства по управлению углеводородами.

Рейтинг экономической свободы от Heritage также ставит Туркменистан на одно из последних мест в Азии по этому показателю и отмечает незащищенность инвестиций в Туркменистане, автократическое правительство, высокий уровень коррупции и огромные расходы бюджета, которые не покрывают упавшие цены на нефть и слабый фискальный контроль.