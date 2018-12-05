Россия пригрозила ударом по странам, которые разместят американские ракеты 27 5.12.2018, 16:05

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Владимир Путин и Валерий Герасимов

Фото: РИА «Новости»

C заявлением выступил начальник генштаба Вооруженных сил РФ.

В случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) целями ответных действий России станут страны, разместившие у себя такие американские ракеты, заявил начальник генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, сообщает ВВС.

«Хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны. Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России», — заявил он в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств (цитата по РИА «Новости»).

Герасимов в очередной раз обвинил США в нарушении ДРСМД, а встречные обвинения Вашингтона назвал «попыткой закамуфлировать истинное положение дел». Помимо этого, глава российского генштаба утверждает, что США обходят некоторые положения Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

«К сожалению, наши американские партнеры для выхода на установленные договором количественные параметры на протяжении двух лет осуществляли переоборудование части своих стратегических наступательных средств (по четыре пусковые установки на каждой из 14 подводных лодок типа „Огайо“ и 41 тяжелом бомбардировщике В-52Н) и в одностороннем порядке исключили их из учета по договору. Это дает им возможность в кратчайшие сроки нарастить потенциал своих стратегических наступательных сил и увеличить количество боезарядов более чем на 1200 единиц», — сказал он.

Официальные обвинения НАТО

Накануне НАТО выпустила официальное заявление, в котором Россия обвиняется в нарушении договора об РСМД.

«Союзники пришли к заключению, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729, что нарушает договор РСМД и представляет существенный риск евроатлантической безопасности», — говорится в заявлении альянса.

Ранее с подобными обвинениями в отношении России выступали США, но теперь Вашингтону удалось также убедить в обоснованности своих опасений союзников по НАТО.

«У США есть доказательства того, что Россия нарушает договор [РСНВ]. И мы предоставляли эти доказательства и России, и нашим партнерам. Я не могу обсуждать разведданные и детали той информации, которая могла быть предоставлена. Но все стороны ознакомлены со сведениями, которые им следует знать», — сказала Би-би-си представитель госдепартамента США Ванесса Аскер.

В случае если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению ДРСМД, США выйдут из договора, заявили в Вашингтоне.

«НАТО дает России последний шанс по спасению договора РСМД. Или она должна готовиться к миру без ДРСМД», — заявил по итогам совещания в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.