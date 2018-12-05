У Пекина кончились патроны 3 Василий Головнин

5.12.2018, 16:17

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Фото: ТАСС

Пошлины Трампа уже влияют на экономику Китая, а товарищ Си идет на уступки.

В тяжелых боях торговой войны между США и Китаем объявлено шаткое перемирие — на встрече в Буэнос-Айресе 1 декабря президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились на 90 дней прекратить боевые действия и провести быстрые переговоры. На это время Вашингтон заморозил свое обещание повысить с нынешних 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров на гигантскую сумму 200 млрд долларов. Если бы они все-таки были повышены, то под карательные санкции угодил бы практически весь экспорт КНР в США. Дело в том, что в ходе первого этапа торговой войны Вашингтон уже резко повысил пошлины на закупки китайских товаров на 250 млрд долларов.

У Пекина в этой битве явно кончались патроны — ранее в ходе ответной операции возмездия он ввел увеличенные тарифы на 80% импорта из США, который в прошлом году составил около 154 млрд долларов. Повышать пошлины теперь особо не на что, а беспощадный нажим Трампа, как полагают эксперты в Токио, уже начал негативно сказываться на экономике КНР.

Короче, товарищ Си на переговорах в Аргентине выразил готовность пойти на уступки, хотя их содержание пока туманно. Неразбериха была даже со сроком введения в действие ультиматума Трампа — поначалу 90 дней вроде собирались отсчитывать с 1 января, но потом Белый дом ужесточил условия и включил счетчик с 1 декабря.

Пекин должен к концу февраля сформулировать нечто, устраивающее Трампа, или, сцепив зубы, возобновить затяжную торговую войну.

Пока Белый дом объявил лишь, что Китай согласился на «очень существенное» расширение закупок сельскохозяйственных, энергетических, промышленных и прочих товаров в Соединенных Штатах. Суммы называются невероятные: министр торговли США Стивен Мнучин в интервью 3 декабря сообщил, например, что Китай готов расширить импорт из-за океана до невероятных 1,2 трлн долларов. Достигнуто это может быть, по его словам, в первую очередь за счет массированных и долговременных закупок американского сжиженного природного газа (СПГ) на огромные суммы. Что может напрямую затронуть немалые интересы газового экспорта России в КНР.

Однако Вашингтон требует заметно большего, чем просто солидное расширение импорта. Трамп добивается изменения многих основ экономической политики Пекина. Например, прекращения нажима на работающие в КНР американские корпорации с тем, чтобы они в ответ на допуск к китайскому рынку передавали Пекину свои технологии.

Вашингтон хочет искоренить действующую в КНР могучую систему краж интеллектуальной собственности и, наконец, политику гигантских субсидий государственным корпорациям.

Это затрагивает коренные интересы администрации Си Цзиньпина, который стремится поставить Китай вровень с США не просто по размеру ВВП, но и по качеству экономики. Пекин, например, провозгласил своей целью стать мировым лидером в робототехнике, во внедрении искусственного интеллекта и других прорывных технологий, а нажим Трампа направлен на то, чтобы затруднить выполнение этой задачи. Не сможет пойти Пекин и на серьезное изменение своего подхода к госкорпорациям как к основе процветающего «социализма с китайской спецификой», который Си Цзиньпин обещал построить в своей стране.

Эксперты в Токио полагают, что Трамп морально готов к возобновлению торговой войны с Китаем, поскольку именно политика КНР, по его мнению, в первую очередь препятствует возрождению «Великой Америки». Однако президенту США нужны победы — он, например, уже вовсю рекламирует якобы сделанное ему обещание китайского руководителя сократить, а потом вроде и вовсе отменить пошлины на ввоз американских автомобилей, хотя о конкретных договоренностях на этом направлении пока ничего не объявлено.

Перенос срока действия 90-дневного ультиматума на конец февраля имеет, кстати, конкретный смысл. В начале марта откроется сессия Всекитайского собрания народных представителей (номинального парламента КНР), и председатель Си, как полагают американцы, вряд ли захочет появиться на ней как человек, который не сумел отвести от страны угрозу торговой войны с США.

Василий Головнин, «Новая газета»