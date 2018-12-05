Пашинян подготовил неприятные вопросы к Лукашенко 3 5.12.2018, 16:47

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И.о. премьера Армении заявил, что не будет откладывать вопрос о посте генерального секретаря ОДКБ.

В Петербурге на саммите ЕАЭС глава Армении хочет обсудить суть военно-политического союза с Беларусью в ОДКБ. Об этом Никол Пашинян заявил во время агитационной кампании в Ереванском метро, сообщает «Белсат».

В среду, 5 декабря, в рамках подготовки к внеочередным выборам в Национальное собрание Армении и.о. премьер-министра раздавал агитационные буклеты пассажирам в поездах и на станциях метрополитена, фотографировался с желающими и отвечал на вопросы журналистов. Никол Пашинян заявил, что не будет откладывать вопрос поста генерального секретаря ОДКБ – Организации договора коллективной безопасности, а поднимет его во время встречи с Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Но проблема в отношениях с Беларусью шире.

«Я много раз говорил, что вопрос генсека ОДКБ – не самое важное. Самые важные вопросы обсуждаются в этом контексте. Важнейшие из них – эффективность организации, взаимные обязанности ее участников перед ОДКБ и наоборот», – цитирует слова Пашиняна портал Blognews.am.

Отношения между Лукашенко и Пашиняном напряглись, когда диктатор через азербайджанского посла передал Ильхаму Алиеву содержание переговоров глав стран ОДКБ, которые проходили за закрытыми дверями. Тогда шло обсуждение кандидатов на пост нового генерального секретаря организации вместо армянского чиновника Юрия Хачатурова.

Азербайджан не входит в ОДКБ и находится в состоянии войны с Арменией. В связи с этим и.о. главы Армении и официальный Минск обменялись острыми словами, а президент Азербайджана назвал ситуацию «приступами психоза в Ереване», вызванных его тесным военно-техническим сотрудничеством с Лукашенко.

Во время визита Ильхама Алиева в Минск состоялась подготовка нового контракта о поставках белорусской военной техники в Азербайджан. Один из самых болезненных для армян вопросов – белорусские ракетные комплексы «Полонез», способные ударить из Азербайджану по всей территории Армении. Они уже стоят на вооружении азербайджанских войск.

В результате переговоров обязанности генсека ОДКБ пока выполняет россиянин Валерий Семериков, а вопрос нового главы организации сначала перенесли на 6 декабря, а потом на неопределенный срок. Руководство Армении считает, что должность генсека должна остаться за ними.