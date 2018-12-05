Франция отложила решение о повышении цен на продукты питания после протестов 5.12.2018, 16:52

Фермеры долгое время жаловались на то, что они столкнулись с ценовой войной между розничными торговцами.

Франция заявила, что приостановит до начала следующего года рост минимальной цены на продовольственные продукты, в связи с чем крупнейшие группы фермеров призвали выйти на протест на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр по вопросам сельского хозяйство Дидье Гийом обвинил в отсрочке массовые демонстрации, которые прокатились по стране с 17 ноября.

Министр сказал, что решения о росте цены будут реализованы правительством в январе или феврале, до окончания ежегодных ценовых переговоров с супермаркетами, которые начались в прошлом месяце.

Фермеры долгое время жаловались на то, что они столкнулись с ценовой войной между розничными торговцами, которая принесла пользу потребителям, но нанесла ущерб производителям.

Наибольший фермерский союз FNSEA говорит, что более высокие минимальные цены на продовольствие помогут фермерским хозяйствам бороться с низкими доходами. Он предупредил, что фермеры будут рассматривать задержку принятия мер как "катастрофический сигнал".

Президент FNSEA Кристиан Ламберт сказал, что на следующей неделе фермеры выйдут на улицы, чтобы попросить правительство "выполнить свои обещания" и прекратить наложения чрезмерных налогов на фермеров.

Правительство намерено повысить минимальный порог цен на продовольственные товары на 10% и ограничить скидки с целью сбалансировать торговые отношения для финансовой выгоды фермеров.