Арестован 77-летний российский правозащитник Лев Пономарев 5.12.2018, 17:37

Лев Пономарев

Фото: RFE/RL

Правозащитник призвал россиян выйти на митинг.

Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток главу движения "За права человека" и члена Московской Хельсинкской группы Льва Пономарева за пост в "Фейсбуке" с призывом участвовать в несогласованной акции "За наших и ваших детей", сообщает BBC.

В движении "За права человека" назвали арест 77-летнего Пономарева незаконным и заявили, что намерены его обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека. "Акция проходила в формате народного схода, без плакатов и лозунгов, что не требует согласования с органами власти", - сказали Интерфаксу в пресс-службе движения.

Организаторами митингов стали родители молодых людей, обвиняемых по "экстремистским" статьям в рамках дел "Нового величия" и "Сети". Власти отказались согласовать акцию, но она все равно прошла в нескольких городах России 28 октября.

Участники митингов выступали в защиту обвиняемых и называли возбужденные в отношении них дела полицейским произволом. В Москве задержали 18 участников акции, в Петербурге - 40.

Как сообщается в "Твиттере" группы общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод, защитники Пономарева пытались доказать, что он не является автором публикации и что ничего противозаконного в тексте нет.