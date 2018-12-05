закрыть
5 декабря 2018, среда, 17:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Арестован 77-летний российский правозащитник Лев Пономарев

  • 5.12.2018, 17:37
Лев Пономарев
Фото: RFE/RL

Правозащитник призвал россиян выйти на митинг.

Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток главу движения "За права человека" и члена Московской Хельсинкской группы Льва Пономарева за пост в "Фейсбуке" с призывом участвовать в несогласованной акции "За наших и ваших детей", сообщает BBC.

В движении "За права человека" назвали арест 77-летнего Пономарева незаконным и заявили, что намерены его обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека. "Акция проходила в формате народного схода, без плакатов и лозунгов, что не требует согласования с органами власти", - сказали Интерфаксу в пресс-службе движения.

Организаторами митингов стали родители молодых людей, обвиняемых по "экстремистским" статьям в рамках дел "Нового величия" и "Сети". Власти отказались согласовать акцию, но она все равно прошла в нескольких городах России 28 октября.

Участники митингов выступали в защиту обвиняемых и называли возбужденные в отношении них дела полицейским произволом. В Москве задержали 18 участников акции, в Петербурге - 40.

Как сообщается в "Твиттере" группы общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод, защитники Пономарева пытались доказать, что он не является автором публикации и что ничего противозаконного в тексте нет.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип