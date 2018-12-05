В Минске на улице Московской серьезная авария: есть пострадавшие 4 5.12.2018, 18:25

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Фото: @iPasadena, twitter.com

Столкнулись четыре авто.

Четыре автомобиля столкнулись на улице Московской в столице. Об этом tut.by сообщили читатели.

Авария произошла днем 5 декабря на улице Московской. Как сообщили в ГАИ Минска, водитель BMW ехал со стороны улицы Чкалова в направлении проспекта Независимости. В районе дома номер 14 он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями: Mercedes, Subaru и Volkswagen.

Фото: tut.by

По уточненной информации, в результате ДТП три пассажирки BMW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Две из них — в реанимации.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины ДТП устанавливаются.

В направлении улицы Чкалова образовался серьезный затор. Журналисты рекомендуют водителям планировать свои маршруты с учетом этой информации.

Как сообщили в «Минсктрансе», с 11.33 на улице Московской в направлении улицы Чкалова из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах 27, 51, 63 и 64. Движение троллейбусов № 63 и 64 организовано до разворотного кольца «Институт Культуры».