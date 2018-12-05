Дэвид Бут подписал контракт с минским «Динамо» 5.12.2018, 18:40

Дэвид Бут

Контракт рассчитан до конца сезона.

34-летний американский нападающий Дэвид Бут перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба столичного клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона. В «Динамо» хоккеист будет выступать под 7-м номером

Прошлый сезон форвард провел в «Детройте», где набрал 5 (4+1) очков в 28 матчах при показателе полезности «-5».

В 2004-м году Бут был задрафтован «Флоридой» во втором раунде под общим 53-м номером. Дебютировал в рядах «пантер» в сезоне-2006/07. В сезоне-2008/09 форвард набрал 60 (31+29) очков в 72 матчах. Пересекался Бут во «Флориде» и с белорусским защитником Русланом Салеем.

Отыграв 5 лет во «Флориде», Дэвид был обменян в «Ванкувер». Также в НХЛ он играл за «Торонто» и «Детройт». Именно «красные крылья» были последним клубом форварда. В 28 матчах прошлого сезона он набрал 5 (4+1) очков и 10 минут штрафа при показателе полезности «-5».

А до этого Бут провел два сезона в КХЛ. В чемпионате-2015/16 американец выступал за «Адмирал» (23 матча в «регулярке», 16 (10+6) очков, 30 минут штрафа, +1), где был одноклубником нынешних «зубров» Джонатона Блума и Дениса Осипова, а на следующий год подался в «Авангард» (19 матчей, 9 (4+5) очков, 16 минут штрафа, +5).

Бут играл за сборные США разных возрастов. Он выигрывал «золото» на юношеском чемпионате мира-2002 и молодежном чемпионате мира-2004. Также выступил на взрослом ЧМ-2008.

Всего в НХЛ хоккеист провел 530 матчей и набрал 236 (124+112) очков и 216 минут штрафа при показателе полезности -31. В плей-офф НХЛ Бут сыграл 5 матчей, а в КХЛ еще 17, забросив в общей сложности две шайбы.