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Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота

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  • 5.12.2018, 18:43
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С августа палладий подорожал более чем на 25%.

Палладий в ходе торгов в среду обошел золото, став самым дорогим металлом. По данным Bloomberg, это произошло впервые с октября 2002 года. Цены на палладий достигли на спотовом рынке Лондона $1252 за тройскую унцию, в то время как золото торговалось на уровне $1238 за унцию, передает РБК.

Продолжающееся почти четыре месяца ралли цен на палладий, почти 85% спроса на который обеспечивает автомобилестроение, аналитики объясняют дефицитом предложения из-за повсеместного перехода с дизельных на бензиновые автомобили. С августа палладий подорожал более чем на 25%. The Wall Street Journal уже назвала этот металл одним из лучших инвестиционных активов года.

Кроме того, аналитики ждут роста потребления палладия в Китае, ужесточающего экологические нормы на двигатели внутреннего сгорания (вводит стандарты евро-6 к 2020 году). Палладий используется в производстве катализаторов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в качестве компонентов системы очистки выхлопов.

Палладий, как правило, является побочным продуктом при производстве либо никеля, либо платины — около 90% этого металла производится именно таким образом. Соответственно, себестоимость у палладия практически отсутствует, а предложение практически не реагирует на его цену, сказал совладелец Eurasia Mining (владеет лицензией на разработку месторождения платины и палладия на Кольском полуострове) Алексей Чураков. Важно отметить, что спрос на палладий недавно увеличился из-за смещения производства автомобилей в сторону бензиновых в связи с разразившимися дизельными скандалами, добавил он.

Но платина и палладий могут до известной степени заменять друг друга, в том числе при производстве автомобильных катализаторов, указывает Чураков. «Таким образом, необходимо понимать, что существенный среднесрочный дефицит палладия приведет к его замене платиной, цены на которую находятся сейчас на исторических минимумах — $803,5 за унцию», — заключил он.


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