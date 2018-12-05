В Пинске конфликт родителей с директором школы довел до суда 5 5.12.2018, 18:51

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Директора школы обвиняют по статье «Умышленное нанесение телесных повреждений».

В суде Пинска началось рассмотрение дела родителей школьников против директора школы № 18 города над Пиной. Директора школы обвиняют по статье «Умышленное нанесение телесных повреждений», передает «Белсат».

Конфликт произошел в сентябре. Ученики соседней школы № 10 Пинске Миша и Денис на скейте и самокате катались на территории школы № 18. Ребята не первый раз приходили на крыльцо чужой школы, чтобы покататься. Ранее — до наезда на школьника — директор это позволял, в дальнейшем запретил. На просьбы администрации уйти ребята реагировали смехом и приводили аргумент, что школа – общественное место и их личное пространство. В результате работники школы позвали директора Федора Родиона.

Версии о том, что было дальше, расходятся. Родные детей убеждены: директор вышел, схватил их сыновей и сильно ударил друг о друга. В свою очередь администрация школы и близкие директора называют столкновение случайным.

Родители школьников направили дело в суд.

«Следственный комитет провел проверку, но состава уголовного преступления не нашел. Правоохранители считают, что здесь только административное дело – умышленное нанесение легких телесных повреждений. Дело в суд передала милиция», – говорит Екатерина Тихончук, мама Миши.

Следующее судебное заседание назначено на 14 декабря.