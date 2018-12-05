Комитет Верховной рады одобрил разрыв договора о дружбе с РФ 5.12.2018, 18:59

Теперь проект закона должна одобрить Верховная рада.

Комитет Верховной рады Украины по международным делам в среду, 5 декабря, единогласно одобрил законопроект о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Теперь проект закона должна одобрить Верховная рада, передает DW.

Прекратить действие этого договора ранее предложил украинский президент Петр Порошенко, он же внес законопроект на рассмотрение парламента как неотложный. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможном разрыве около 40 договоров между странами, но каких именно, он не уточнил.

После аннексии Россией украинского полуострова Крым и начала вооруженного конфликта в Донбассе, где РФ активно поддерживает сепаратистов, в Украине постоянно звучат призывы разорвать договор о дружбе с Москвой. Недавний захват российским спецназом украинских кораблей и их экипажей в Черном море на подходе к Керченскому проливу еще больше обострили отношения между Украиной и Россией.

РФ и Украина подписали договор о дружбе в мае 1997 года, соглашение вступило в силу 1 апреля 1999 года. По условиям договора он автоматически продлевается каждые 10 лет, если не менее чем за полгода до истечения срока действия стороны не заявляли о своем выходе из соглашения.