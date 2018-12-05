Бут станет десятым хоккеистом минского «Динамо» без белорусского паспорта 5.12.2018, 19:29

Дэвид Бут

Ранее Лукашенко заявлял, что в минском «Динамо» хватит трех легионеров.

Минское "Динамо" объявило о подписании американского форварда Дэвида Бута. Таким образом, в составе "зубров" появится уже десятый игрок без белорусского паспорта, передает pressball.by.

Напомним, на данный момент за минское "Динамо" в КХЛ в числе иностранцев выступают вратарь Юнас Энрот (Швеция), защитники Денис Осипов (Россия), Джонатон Блум (США), Патрик Уиркош (Канада) и нападающие Теему Пулккинен (Финляндия), Денис Казионов, Артем Артемов, Алексей Терещенко (все — Россия) и Куинтон Хауден (Канада).

Год назад Лукашенко на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее" высказал мнение, что в минском "Динамо" должны играть три легионера.

"Я сторонник того, чтобы был хороший вратарь-иностранец, в первой пятерке лидер и во второй, а третья и четвертая пятерки — чисто белорусские. Вот три легионера. Думаю, это нормально", — говорил Лукашенко.

Напомним, из 35 матчей нынешней "регулярки" "зубры" проиграли 26 и идут предпоследними на "Западе", опережая "Северсталь" по дополнительным показателям.