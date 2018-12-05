закрыть
5 декабря 2018, среда, 20:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Бут станет десятым хоккеистом минского «Динамо» без белорусского паспорта

  • 5.12.2018, 19:29
Дэвид Бут

Ранее Лукашенко заявлял, что в минском «Динамо» хватит трех легионеров.

Минское "Динамо" объявило о подписании американского форварда Дэвида Бута. Таким образом, в составе "зубров" появится уже десятый игрок без белорусского паспорта, передает pressball.by.

Напомним, на данный момент за минское "Динамо" в КХЛ в числе иностранцев выступают вратарь Юнас Энрот (Швеция), защитники Денис Осипов (Россия), Джонатон Блум (США), Патрик Уиркош (Канада) и нападающие Теему Пулккинен (Финляндия), Денис Казионов, Артем Артемов, Алексей Терещенко (все — Россия) и Куинтон Хауден (Канада).

Год назад Лукашенко на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее" высказал мнение, что в минском "Динамо" должны играть три легионера.

"Я сторонник того, чтобы был хороший вратарь-иностранец, в первой пятерке лидер и во второй, а третья и четвертая пятерки — чисто белорусские. Вот три легионера. Думаю, это нормально", — говорил Лукашенко.

Напомним, из 35 матчей нынешней "регулярки" "зубры" проиграли 26 и идут предпоследними на "Западе", опережая "Северсталь" по дополнительным показателям.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип