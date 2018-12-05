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Госдума РФ одобрила запрет уличных табло с курсами валют

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  • 5.12.2018, 19:32
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Фото: slon.ru

Госдума РФ решила избавить россиян от постоянных напоминаний о том, сколько стоит доллар.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому запрещается размещать на улицах информационные табло с курсами иностранных валют.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Новая редакция закона «О валютном регулировании и валютном контроле» дает Центробанку РФ право устанавливать для кредитных организаций требования к размещению информации о курсах валют.


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