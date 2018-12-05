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С Новым годом, Лев Александрович!

  • Антон Орехъ
  • 5.12.2018, 20:01
Антон Орехъ

Российская репрессивная машина уже пришла и за стариками.

Есть и хорошая новость. Льва Пономарева должны отпустить как раз к Новому году. Да здравствует наш суд, самый гуманный и т.д. Но есть и новость плохая. Наказание Пономарева развеивает некий миф, что суровость этого наказания как-то зависит от возраста. Одно время считалось, что детей-то трогать не станут. Но юнцов, подростков и уже буквально детей трогать начали так лихо, что только давай. И на акциях ловят неводом, и в Сети каждый лайк отслеживают. Однако стариков уж точно не должны были кошмарить. Молодые – они активные, они могут подрасти и дать пинка под зад. А что взять с пенсионеров? Льву Пономареву 77 лет.

Конечно, преступником можно стать в любом возрасте. Вот только какое он совершил преступление? Никого не стрелял, не резал — не бил никого по голове стулом, как некоторые. Его преступление заключается в другом. Он поддержал акцию «За наших и ваших детей». Поддержал не потому, что преступник, а как раз потому, что приличный человек. И нет у государства никакой управы на Пономарева – остается только посадить старика на 25 суток. Чтобы не писал лишнего. Есть история «Нового величия» — созданного провокаторами из ФСБ как раз для того, чтобы пошить очередное дело об экстремизме. Есть история организации «Сеть», где людей натурально пытают. И вот это всё не является преступлением. За это дадут ордена и повышение в звании. А протест против пыток и сфабрикованных дел – это уже криминал. Пономарев якобы призывал придти на несанкционированную акцию и совершил это злодеяние повторно!

А вы обратили внимание, как ловко нас лишили права на свободу собраний и шествий?

Мы не можем этим правом воспользоваться – мы должны свое право согласовать! И нам как будто ничего не запрещают – нам просто не согласовывают. А если мы решаем свое право реализовать, то нас за это наказывают. И Пономарева наказывают не только за протест против пыток и фальсификации уголовных дел, но и за попытку реализовать гражданские права. Льву Пономареву 77 лет. И если вы сами достигли солидного возраста и думаете, что вам ничего не грозит – то вы ошибаетесь. Ругать власть и при этом прикрыться пенсионным удостоверением и сойти за обычного сварливого старичка или старушку не получится. Что старый, что малый – сядет любой. Но наши вояки они только тогда и смелые, когда можно пацанов, да стариков ловить по соцсетям, побеждая бумажных экстремистов.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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