Кандидатом в президенты Украины от партии УКРОП стал Александр Шевченко 1 5.12.2018, 20:21

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Александр Шевченко

Шевченко заявил, что в Украине нужно изменить подход к Вооруженным силам и преодолеть коррупцию.

Кандидатом в президенты от "Украинского объединения патриотов" (УКРОП) 5 декабря выдвинули внефракционного народного депутата Украины, основателя горнолыжного курорта Буковель Александра Шевченко, сообщает сайт партии.

Пресс-служба политсилы отметила в Facebook, что на съезд собралось более двух тысяч человек, он прошел в столичном Международном выставочном центре.

Украинский писатель, член УКРОП Василий Шкляр заявил, что эта президентская кампания будет самой непредсказуемой из всех, что были до сих пор.

"Мы будем делать все для того, чтобы между людьми и властью воцарились честные отношения, – пообещал писатель. – На президентские выборы идет Александр Шевченко – не он сам, а все мы с вами".

Глава партии, народный депутат Тарас Батенко напомнил, что в марте этого года на съезде УКРОП было принято решение провести внутрипартийные демократические выборы кандидата в президенты.

"И мы первыми в Украине открыто избрали своего кандидата на высший пост в государстве. Мы установили новый стандарт ведения политических кампаний", – подчеркнул он.

По словам Батенко, интерес к праймериз проявили сотни украинцев в каждом городе, куда заезжала команда УКРОП, всего на встречах побывало около 15 тысяч человек. Батенко считает, что именно эта активность дала рост поддержки партии до 4%.

"Это борьба за то, чтобы украинский народ в конце концов начал жить на своей земле богато. Чтобы власть начала честно к нему относиться. Чтобы власть наконец стала сервисом, который дает людям возможность жить справедливо. Мы боремся ради каждого украинца, ради наших детей и внуков", – заявил выбранный на съезде кандидатом в президенты нардеп Шевченко.

Он убежден, что у тех, кто сегодня руководит страной, нет шансов на победу.

"Пока мы сами не станем богатыми, не построим сильную экономику и армию, не стоит ждать, что нам кто-то поможет. Мы должны стать независимым, справедливым государством. И в этом государстве единственным правителем наконец должен стать украинский народ. Если мы не одержим победу, мы никогда не выберемся из нищеты, в которую нас бросили политики, в течение 27 лет находившиеся у власти", – подчеркнул политик.

Он пообещал изменить армию и преодолеть коррупцию в Украине.

"Вооруженные силы Украины, наши люди, украинский народ – это не пушечное мясо. Мы должны наконец понять, что посткоммунистическая армия и советские принципы нам не нужны. Я хочу, чтобы наша армия была сильная технологически, чтобы погибало железо, танки, самолеты, а люди оставались живыми. Как это происходит в армиях НАТО, США, Израиля, – сказал он. – Коррупция сейчас сильнее любого внешнего агрессора. Но я знаю и верю, что мы сильные и никто не сможет нас победить. Никто не будет считать нас рабами".