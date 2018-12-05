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В Швейцарии выбрали президента

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  • 5.12.2018, 21:35
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Президент в Швейцарии избирается на один год.

Президентом Швейцарии на 2019 год избран действующий министр финансов страны 68-летний Ули Маурер.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Basler Zeitung.

Президента выбирает Федеральное собрание Швейцарии. Сообщается, что кандидатуру министра финансов поддержали 201 из 209 депутатов.

Новый президент приступит к исполнению своих обязанностей 1 января 2019 года. Маурер уже во второй раз назначен президентом - он занимал эту должность в 2013 году, а с января 2016 года возглавляет министерство финансов Швейцарии.

Должность президента в Швейцарии символическая – он выполняет представительские функции и избирается на один год.


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