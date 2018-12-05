Румас пришел на церемонию «Звездный мяч» с телохранителем

Румас пришел на церемонию «Звездный мяч» с телохранителем10
- 5.12.2018, 21:49
- 2,751
Премьер Беларуси ответил на вопрос, привык ли к охране.
Ситуацию описала «Трибуна».
«Белорусский футбольный бомонд не спеша потягивает шампанское в ожидании начала. Быстро проскочив через металлоискатели, к собравшимся присоединяется Сергей Румас.
Румас не спешит к гардеробу – его куртка оказывается в руках телохранителя. Вот оно, проявление изменившего статуса. Вместо куртки Сергей Николаевич получает карточки с приветственной речью для открытия церемонии. Бодигард в официальном костюме и галстуке постоянно находится в нескольких метрах от Румаса, с которым желают поздороваться едва ли не все собравшиеся:
– Сергей Николаевич, уже привыкли к охране?
– Главное, чтобы потом отвыкать не пришлось, - ответил Румас.