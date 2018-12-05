Румас пришел на церемонию «Звездный мяч» с телохранителем 10 5.12.2018, 21:49

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Cергей Румас

Премьер Беларуси ответил на вопрос, привык ли к охране.

Ситуацию описала «Трибуна».

«Белорусский футбольный бомонд не спеша потягивает шампанское в ожидании начала. Быстро проскочив через металлоискатели, к собравшимся присоединяется Сергей Румас.

Румас не спешит к гардеробу – его куртка оказывается в руках телохранителя. Вот оно, проявление изменившего статуса. Вместо куртки Сергей Николаевич получает карточки с приветственной речью для открытия церемонии. Бодигард в официальном костюме и галстуке постоянно находится в нескольких метрах от Румаса, с которым желают поздороваться едва ли не все собравшиеся:

– Сергей Николаевич, уже привыкли к охране?

– Главное, чтобы потом отвыкать не пришлось, - ответил Румас.