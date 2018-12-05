Пара пощечин Путину 3 Александр Немец, kasparov.ru

5.12.2018, 21:55

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С президентом РФ не следует церемониться.

Прошло 10 дней — с воскресенья, 25 ноября до вторника, 4 декабря. За эти 10 дней мир слегка изменился. Что самое приятное, дело пока не дошло до войны (военное положение в десяти областях Украины не в счет). Очень приятный сюрприз.

Больше того, Керченский пролив частично разблокирован. Торговые суда, пусть и с "российской проверкой" и с задержками под Керченским мостом, снова ходят из Черного моря в Бердянск и Мариуполь и возвращаются обратно.

Так что же изменилось всерьез? Победила Великолепная Семерка (см. ниже), а Путин оказался в унизительной изоляции.

Трамп 29 ноября, уже в самолете, взявшем курс на Буэнос-Айрес, отменил встречу с Путиным в Аргентине, на саммите Большой двадцатки. Больше того, Трамп действительно не встретился с Путиным в Буэнос-Айресе, прошел мимо Путина, не "ручкаясь" и не здороваясь.

Да, для "всегалактического царя" это означало несколько публичных пощечин. Дело неслыханное! Кому же мы должны быть благодарны за это? Только не Трампу!

Спасибо вам, советник Болтон, госсекретарь Помпео, военный министр Мэттис, "комендант" Белого дома Келли! Вы все 29 ноября "навалились" на Трампа: "Дональд, сейчас встречаться с Путиным нельзя! Подумай о престиже Америки. Подумай и о себе. Плохо будет!"

Но этого еще было недостаточно. Известно, что Трампа тянет к Путину, как пьяницу к водке или как наркомана к "дозе". И вот тут "сработал" Майкл Коэн (об этом 29-30 ноября писали десятки ведущих американских СМИ, включая NewYork Times, Wall Street Journal, USA Today, Washington Post, NewYork Daily News, CNN).

Коэн явился утром 29 ноября в суд нью-йоркского Манхэттена и покаялся в своем "мошенничестве": "Соврал я в прошлом году во время показаний Конгрессу! Вел я переговоры с Москвой о строительстве там Трамп-тауэр, со специальной "квартирой для Путина", до самого июня 2016 года, когда предвыборная кампания Трампа была уже в разгаре! Делайте теперь со мной что хотите, только в тюрьму не сажайте!"

И вот это уже сработало. Трамп, что называется, "попятился". Возможно, впервые в своей карьере. Трамп потребовал от Путина вернуть три судна ВМФ Украины и отпустить 24 пленных украинских моряков. "А то больше не пойду на свидание!"

В любом случае, спасибо, Майкл Коэн. Половина грехов отпустится Вам за этот Поступок (с большой буквы).

Вот только главная заслуга здесь принадлежит спецпрокурору Роберту Мюллеру и "временному спикеру" Палаты представителей Нэнси Пелози. По сути, именно они заставили Коэна решиться на Поступок.

Да, Роберт Мюллер отнюдь не собирается сворачивать свое расследование дел Трампа и его окружения. Напротив! В новых благоприятных условиях — после победы демократов на промежуточных выборах — он предъявляет новые обвинения Манафорту, Стоуну, Иванке, Кушнеру...

А Нэнси Пелози уже несколько раз объявляла, что она, вместе с новой Палатой представителей, сделает все, чтобы помочь спецпрокурору Мюллеру в его расследовании. Майкл Коэн сделал выводы и, без всяких кавычек, перешел на сторону народа.

Одним словом, Великолепная Семерка (Болтон, Помпео, Мэттис, Келли, Коэн, Мюллер, Пелози) соединенными усилиями оттащила Трампа от Путина... на расстояние вытянутой руки. Очевидно, это подействовало и на Путина. Он претерпел унижение и... слегка "сыграл назад" в Азовском море.

Теперь вопрос: а дальше что?

Сенат США принял резолюцию, осуждающую действия путинского режима. Палата представителей готовится принять или уже приняла такую же резолюцию. Жестко высказались по адресу Путина госсекретарь Помпео, представитель США в ООН Никки Хэйли, военный министр Мэттис, советник по нацбезопасности Болтон.

Заявления Конгресса и лидеров Администрации США придали смелости министрам иностранных дел Большой семерки и руководству НАТО. Они также сделали заявления, осуждающие путинский режим. Все это чудесно, но всего этого слишком мало.

Где второй, "драконовский" пакет санкций по делу Скрипалей? Его должны были принять еще в ноябре. К счастью, про него не забыли. Представители Госдепа США заявили, что собираются ввести второй пакет санкций по делу Скрипалей. Новый пакет включает снижение уровня дипотношений США и РФ, почти полное прекращение взаимной торговли, отказ на посадку в США самолетов российских авиалиний.

Будем надеяться, что Конгресс в своем старом составе примет новый пакет санкций до конца декабря, а новый Конгресс в январе 2019 года обобщит уже существующие санкции и закроет ловушки и "отдушины" для Путина.

Кстати, давно пора привести в исполнение Закон о санкциях, принятый Конгрессом в начале августа 2017 года. Это означает конфискацию "путинского олигархического триллиона долларов" в Америке и еще этак полутора триллионов долларов в Великобритании и в офшорах по всему миру.

Самое главное: десять дней кризиса показали, что с Путиным не следует церемониться — его надо бить. Чем больнее, тем лучше.

Александр Немец, kasparov.ru