В Беларуси продавец один справился с тремя грабителями из РФ 23 5.12.2018, 22:01

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Никита Беляев

Получившие отпор россияне сели в машину и уехали.

Продавец торгового павильона в агрогородке Звенчатка Климовичского района Никита Беляев один сумел дать отпор трем грабителям. О происшествии сообщает милиция региона со ссылкой на издание «Родная Ніва».

Торговый павильон, где Никита Беляев работает продавцом, расположен в агрогородке Звенчатка Климовичского района. Инцидент произошел 21 октября. В 18.30 зашли трое мужчин. Один, правда, сразу же вышел и остался снаружи. Людей этих парень наглядно знал, те и прежде не раз заглядывали сюда.

Неожиданно один из «покупателей» достал нож и потребовал деньги и товар.

Никита Беляев в армии служил во внутренних войсках МВД, а потому не растерялся. Молниеносным приемом он обезоружил грабителя, ударом кулака свалил второго. Подскочил к двери, толкнул ее так, что третий, подпиравший дверь снаружи, отлетел и упал.

Получившие отпор злоумышленники сели в машину и уехали, а парень позвонил в милицию и сообщил о случившемся.

Вскоре нападавшие были задержаны. Ими оказались граждане России. Климовичским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РБ (разбой).