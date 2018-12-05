Киев требует срочного заседания стран Будапештского меморандума 3 5.12.2018, 22:46

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Требование связано с задержанием украинских кораблей у берегов аннексированного Крыма.

Украина потребовала от стран-участниц Будапештского меморандума провести срочные консультации для немедленного прекращения агрессии со стороны России. Требование связано с задержанием украинских кораблей у берегов аннексированного Крыма, передает svoboda.org.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали это "очередным актом вооруженной агрессии … развязанной Российской Федерацией 20 февраля 2014 года".

В ведомстве напомнили, что страны-участницы Будапештского меморандума обязались никогда не применять оружие против Украины в обмен на отказ страны от ядерных ракет. Этот договор в 1994 году подписали лидеры Украины, России, Великобритании и США.

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма протаранили, обстреляли, а затем захватили три корабля Военно-морских сил Украины. По утверждению Москвы, корабли нарушили государственную границу России.

Позднее российский суд арестовал 24 украинских моряка. Лидеры западных стран требуют от России немедленного освобождения украинских моряков.