Киев требует срочного заседания стран Будапештского меморандума

Киев требует срочного заседания стран Будапештского меморандума3
- 5.12.2018, 22:46
- 1,798
Требование связано с задержанием украинских кораблей у берегов аннексированного Крыма.
Украина потребовала от стран-участниц Будапештского меморандума провести срочные консультации для немедленного прекращения агрессии со стороны России. Требование связано с задержанием украинских кораблей у берегов аннексированного Крыма, передает svoboda.org.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали это "очередным актом вооруженной агрессии … развязанной Российской Федерацией 20 февраля 2014 года".
В ведомстве напомнили, что страны-участницы Будапештского меморандума обязались никогда не применять оружие против Украины в обмен на отказ страны от ядерных ракет. Этот договор в 1994 году подписали лидеры Украины, России, Великобритании и США.
25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма протаранили, обстреляли, а затем захватили три корабля Военно-морских сил Украины. По утверждению Москвы, корабли нарушили государственную границу России.
Позднее российский суд арестовал 24 украинских моряка. Лидеры западных стран требуют от России немедленного освобождения украинских моряков.