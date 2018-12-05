Ученые выдвинули новую гипотезу устройства Вселенной 6 5.12.2018, 22:51

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Ученые из Оксфордского университета объявили о решении одной из главных тайн современной физики.

Ученые из Оксфордского университета объявили о решении одной из главных тайн современной физики – проблемы темной материи и темной энергии. Об этом сообщает Sky News.

Исследователи давно подозревают, что 95 процентов Вселенной состоит из этих экзотических "веществ". Доктор Джейми Фарнс из Оксфордского университета выдвинул гипотезу, согласно которой обе эти субстанции объединены в "жидкость" с отрицательной массой.

Большинство галактик вращается с такой скоростью, что должны были бы неизбежно развалиться. В предположении Фарнса кроется единственное объяснение того, почему не происходит подобных космических катастроф. Дело в том, что объект с отрицательной массой должен был бы двигаться в направлении, обратном отталкиванию. Как предполагает оксфордский исследователь, при расширении Вселенной таинственная "жидкость" ведет себя именно таким образом и не позволяет галактикам расползтись.

Ранее научное сообщество отказывалось признавать существование отрицательного вещества. По мнению ученых, оно утратило бы плотность при расширении Вселенной. Этот скепсис может быть преодолен версией о "темной жидкости" с отрицательной гравитацией.

Теперь гипотезу Фарнса проверят на суперсовременном радиотелескопе – так называемой "Квадратной километровой решетке" (Square Kilometre Array). В международном проекте принимает участие в том числе Оксфордский университет.