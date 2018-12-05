ЕС разработал план по борьбе с российской пропагандой 2 5.12.2018, 23:08

Фото: AFP

Его главная цель – не допустить вмешательства Кремля во время выборов в Европейский парламент в мае 2019 года.

Европейская комиссия разработала план противодействия дезинформации со стороны России. Его главная цель – не допустить вмешательства Кремля во время выборов в Европейский парламент в мае 2019 года, а также во время выборов в странах ЕС в 2020 году, передает svoboda.org.

В Евросоюзе убеждены, что Россия является одной из главных угроз с точки зрения производства дезинформации. "Дезинформационные кампании, связанные с войной в Сирии, с крушением рейса MH17 на Украине и использованием химоружия во время атаки в Солсбери, тщательно задокументированы. В случае с Россией эти доказательства сильны. Однако другие страны также развертывают дезинформационные стратегии, быстро изучая методы России", – отмечается в плане противодействия, представленном Еврокомиссией.

Чтобы противостоять дезинформации, авторы документа предлагают улучшить институты ЕС по выявлению и анализу ложных сведений и повысить осведомленность и устойчивость общества к таким данным. План также предусматривает увеличение бюджета внешнеполитического ведомства ЕС на стратегические коммуникации с двух до пяти миллионов евро.