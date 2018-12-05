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Пятеро американских президентов пришли проститься с Джорджем Бушем-старшим

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  • 5.12.2018, 23:36
Джордж Буш-старший
Фото: artcubex.com

Панихида проходит в Вашингтонском кафедральном соборе.

В Вашингтоне в среду прощаются с 41-м президентом страны Джорджем Бушем-старшим, который скончался в пятницу в возрасте 94 лет. На похоронах присутствуют видные политические деятели США, в том числе пятеро американских президентов, а также бывшие и действующие лидеры других стран мира, передает «Голос Америки».

Экс-президенты Джимми Картер, Билл Клинтон и Барак Обама, а также действующий глава государства Дональд Трамп посетили церемонию в Вашингтонском кафедральном соборе, а сын покойного лидера и 43-й президент США Джордж Буш выступил с надгробной речью.

«Он научил нас, что государственная служба – благородное и необходимое дело, – сказал он. – Он обладал удивительной способностью отдавать всего себя людям». В конце речи Буш-младший со слезами на глазах назвал своего отца «великим и благородным человеком». Присутствующие встретили речь долгими аплодисментами.

Президент Трамп на похоронах не выступал, но ранее написал в своем «Твиттере»: «Это не похороны, это чествование великого человека, который прожил долгую и выдающуюся жизнь. Нам будет его не хватать!»

Накануне президент посетил семью Буш в гостевой резиденции правительства США Блэр-Хаус, которая располагается неподалеку от Белого дома.

На похоронах Трамп, которого сопровождала его супруга Мелания, пожал руку своему предшественнику Бараку Обаме, хотя приветствие выглядело натянутым.

В первом ряду также сидели демократ Билл Клинтон, опередивший Буша-старшего на выборах 1992 года, и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, уступившая Трампу на выборах 2016 года. Буш и Клинтон впоследствии стали близкими друзьями и вместе ездили в другие страны.

На похоронах также выступили бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни, бывший американский сенатор Алан Симпсон и историк Джон Мичем, биограф Буша-старшего. Симпсон в своей речи сказал, что Буш был «замечательным человеком от рождения и до самой смерти» и обладал «врожденным благородством». Мичем назвал покойного «последним великим политиком-военным Америки», заявив, что он «сделал жизнь страны и других стран свободнее, лучше, благороднее и теплее».

Похороны посетили и официальные лица из других стран, в том числе британский принц Чарльз, канцлер Германии Ангела Меркель, король Иордании Абдалла и президент Польши Анджей Дуда.

Гроб Буша, покрытый американским флагом, доставили в собор в сопровождении кортежа из ротонды Капитолия, где он был выставлен накануне для желающих проститься с экс-президентом. Особенно трогательный момент случился, когда 95-летний бывший сенатор Боб Доул поднялся с инвалидного кресла, чтобы отдать честь покойному, который, как и он сам, был ветераном Второй мировой войны. Позже к гробу подошли Буш-младший с супругой Лорой, поблагодарив собравшихся за то, что они пришли проститься с экс-президентом.

Гроб Буша доставили на авиабазу Эндрюс и повезли на самолете в Хьюстон, штат Техас, где состоится вторая и последняя панихида. Буша похоронят на территории его президентской библиотеки при Техасском университете, рядом с его женой Барбарой, которая скончалась в апреле этого года, и их дочерью Робин, которая умерла от лейкемии в 1953 году в возрасте трех лет.

Президент Трамп объявил 5 декабря днем национального траура. В знак уважения к памяти покойного в этот день будет закрыта Нью-Йоркская фондовая биржа, а также большинство правительственных учреждений.


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