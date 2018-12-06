Глава ВМС Украины предложил себя в обмен на захваченных РФ моряков 6.12.2018, 8:03

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ФОТО: INTERFAX

Адмирал Игорь Воронченко обратился к российским властям через СМИ.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко предложил себя в обмен на 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом он заявил в интервью газете Bild, опубликованном в четверг, 6 декабря, сообщает dw.com.

По словам Игоря Воронченко, он готов отправиться в российскую тюрьму, если президент РФ Владимир Путин отпустит на свободу задержанных моряков. "У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России", - заявил глава ВМС Украины.

В то же время адмирал в отличие от президента Украины Петра Порошенко не считает, что военные корабли НАТО смогли бы помочь стране в Азовском море.

"Существует соглашение от 2003 года, по которому любому военному судну для захода в Азовское море необходимо разрешение и от Украины, и от России. Это значит, что даже если бы Украина хотела, Россия бы этого не разрешила", - подчеркнул Воронченко. В свою очередь, он призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

Керченский кризис

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.

По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили, в частности, США, ЕС, Германия, Франция.