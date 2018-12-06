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Крик души работников «Оршакомхоза»: Одна душевая на 200 человек и 40 лет без ремонта!

  • 6.12.2018, 8:09
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Правозащитники советуют брать жителям инициативу в собственные руки.

Общежитие на улице Островского, 2 в Барани, на Витебщине, числится на балансе ЖЭУ № 8 – филиала предприятия «Оршакомхоз», сообщает «Белсат».

Здание поставили почти 40 лет назад, но капитального ремонта в нем не делали ни разу. Съемочная группа «Имею право» отправилась в Барань, чтобы собственными глазами увидеть, в каких условиях приходится жить людям. Сначала жители устроили нам экскурсию по своим комнатам.

«Заказала я новую мебель в прихожую, прошло буквально два месяца, как мы здесь живем, – рассказывает Елена Егорова. – Открываю шкаф, а там вся обувь и половина одежды – в плесени. Подвинули шкаф – пол в плесени, стена – в плесени».

Жители предполагают, что причина влаги в комнатах – старая сантехника и трубы. В помещениях общего пользования ситуация еще хуже. С Тамарой Горбацевич мы заходим на кухню.

«Плиты очень старые и очень страшными. Наверное, фундамента того завода уже не существует, на котором они собирались. Подключены кое-как, очень опасно».

В этом общeжитии живут более 200 человек. Всем приходится пользоваться одним душем, обустроенным в подвале. Зрелище действительно впечатляет.

«Душем нам приходится пользоваться по очереди. Вместе с детьми, вот в таких экстремальных условиях», – говорит Тамара.

Жители говорят, что в крайнем случае альтернативой душу могли бы быть раковины, которые есть на каждом из четырех этажей. Но и их состояние далеко от идеального:

«Голову и то невозможно помыть. Краны развалились, все болтается, прикоснуться страшно», – пожаловалась нам Наталья Шикина.

Жители ежегодно обращаются в Оршанский райисполком с призывом привести здание в порядок. Но дальше обещаний от коммунальщиков дело не продвинулось.

«Мы знаем о состоянии этого общежития. Примерно в таком же состоянии находятся все общежития в Орше и районе. Поэтому постепенно занимаемся и планируем работы. В конце декабря – начале января определимся с тендером. Конец января — в лучшем случае, а так – в феврале начнутся. Потому что еще нужно определиться с подрядчиками», – рассказал нам по телефону представитель жилищного отдела Оршакомхоза.

В таких случаях правозащитник Павел Левинов советует брать жителям инициативу в собственные руки:

«Во-первых, зачем оплачивать услуги, которые не предоставляются? Во-вторых, следует обратиться в суд. В соответствии с Законом о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, это услуга оплачивается, но не предоставляется. Здесь все шансы выиграть судебное разбирательство – заставить собственника помещения, здания общежития, соблюдать договор по содержанию этого здания в надлежащем состоянии».


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