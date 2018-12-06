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Глава набсовета «Кайрата»: Шпилевский приехал к нам, чтобы стать великим тренером

  • 6.12.2018, 8:22
Алексей Шпилевский

В Казахстане рассказали о сильных качествах белорусского тренера.

Председатель Наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев рассказал sports.kz, почему решил пригласить на должность главного тренера команды белорусского специалиста Алексея Шпилевского.

- И, все-таки, возвращаюсь к выбору Алексея Шпилевского: что Вы видите в этом 30-летнем специалисте?

- Во-первых, это предложение от клуба "Лейпциг". Мы видим, что у него очень хорошая харизма, фундаментально образованный. Помимо этого, с января, мы сейчас подписали контракт, у нас будет новый руководитель академии, — это тоже немец из Лейпцига. Он, кстати, немолодой, — специалисту за 60 лет. Мы понимаем и хотим философию нашего клуба развивать с учетом тех целей и задач, которые ставили перед собой в нашем стратегическом плане.

- Клуб сделает акцент на местных воспитанников?

- Акцент больше на своих, но, конечно, мы будем приглашать иностранцев, раз лимит позволяет. Но станем приглашать иностранцев молодых, с нашей философией. Чтобы они понимали, в какой футбол мы хотим играть. А играть мы хотим в высокий, агрессивный, атлетический футбол.

- В итоге, Алексей Шпилевский — умный, харизматичный и неплохо разбирается в тактике?

- Абсолютно верно.

- Правда, что "Кайрат" рассматривал вариант с приглашением Харри Реднаппа?

- Про Реднаппа. Мы с ним знакомы, общаемся. Так, чтобы мы его звали... Он хочет приехать к нам, но мы прекрасно понимали, что это, конечно, для промоушна хорошо, но для нашего футбола — пока рано. Надо понимать одну простую вещь и признать, что в Казахстан приедут работать или играть, к сожалению, тренеры и футболисты, которые хотят, первое, — заработать деньги, а второе, — ну, мало приезжает тренеров, которые едут к нам с вызовом. Алексей Шпилевский — один из тех, кто приезжают сюда с вызовом для себя, чтобы доказать, что он может стать великим тренером. В Германии, посмотрите, вся тренерская история последних лет связана именно с такими тренерами.

- Имеете ввиду Томаса Тухеля?

- Да, и не только его. Посмотрите на пример Дортмунда, "Шальке". Мы прекрасно понимаем, куда мы идем.


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