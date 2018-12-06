The Jerusalem Post: Израиль готов бросить вызов России 6.12.2018, 8:55

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Ставки в сирийском конфликте растут.

Россия завершила в Сирии развертывание системы противовоздушной обороны, которая ограничивает оперативные возможности как Соединенных Штатов, так и Израиля, говорится в докладе вашингтонского Института изучения войны. Базируясь на всей территории разрушенной конфликтом страны, она включает в себя вариации передовых систем С-300 и С-400 в дополнение к ряду других современных технологий, пишет The Jerusalem Post (перевод – inosmi.ru).

Москва давно экспортировала такие системы в Сирию, однако они оставались под контролем ее собственной армии. Только после случайного поражения сирийскими войсками в сентябре российского разведывательного самолета, — Кремль обвинил в этом Иерусалим, который минутами ранее нанес удар по близлежащему иранскому складу оружия, — президент Владимир Путин дал зеленый свет на передачу С-300 режиму Асада.

Это, по мнению многих наблюдателей, повысило вероятность столкновений не только потому, что сирийские силы теперь лучше оснащены для противодействия израильской и американской военной активности, но и из-за большей вероятности нежелательных инцидентов, вызванных человеческим фактором или, что не менее вероятно, откровенной некомпетентностью.

«У русских эти системы были в Сирии еще до крушения самолета-разведчика, но они не использовали их для предотвращения израильских ударов. Таким образом, реальная проблема заключается в том, что они находятся в распоряжении батарей сил Асада, — пояснил СМИ бригадный генерал (в отставке — прим. автора) Релик Шафир, один из наиболее заслуженных командующих ВВС Израиля, который в 1981 году выполнял миссию по уничтожению ядерного реактора Ирака. — Это позволяет сирийской армии наносить удары по ракетам или самолетам, сохраняя при этом способность противостоять радиоэлектронной борьбе и преодолевать стелс-технологии». Тем не менее в четверг появились новости о якобы имевшем место израильском ударе по Аль-Кисве, расположенной к югу от сирийской столицы. Такие удары становятся все более редкими на фоне сохраняющейся напряженности с Москвой и с учетом новой стратегической обстановки. Со своей стороны, США имеют в Сирии около трех тысяч солдат, которые оказывают поддержку главным образом курдским силам на востоке.

Также президент Дональд Трамп дважды приказывал военно-морским силам, дислоцированным в Средиземном море, стрелять ракетами «Томагавк» по сирийским объектам в ответ на применение Дамаском химического оружия.

Соответственно, аналитики считают, что и Вашингтон, и Иерусалим сохраняют наступательные средства для обхода российского щита.

«Важным элементом является не осуществление противовоздушной обороны, а правила ведения боевых действий, — утверждал в СМИ бывший начальник военной разведки АМАН Амос Ядлин, в настоящее директор Тель-Авивского Института исследований национальной безопасности. — Пока Путин придерживается своей политики не атаковать израильские самолеты, то вероятность прямого израильско-российского противостояния очень низка. Более того, Иерусалим никогда не говорил, что нападет на российских солдат».

«Тем не менее, есть два вопроса, по которым Москва непреклонна, а именно: российские солдаты не должны быть убиты во время нападений Израиля на иранские объекты, и АМАН не должен предпринимать действия для свержения режима Асада. Пока все будет так, я считаю, русские будут придерживаться своей прежней позиции, — что иранцы строят избыточную и угрожающую военную инфраструктуру, и, таким образом, Израиль имеет право иметь с этим дело».

Действительно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно обещал продолжать наносить удары по иранским объектам в Сирии, а другие официальные лица намекали, что Иерусалим может, в случае крайней необходимости, уничтожить противоракетные батареи, которые, возможно, укомплектованы российскими солдатами.

Министр охраны окружающей среды Зеев Элкин, который помимо этого является сопредседателем израильско-российской межправительственной комиссии, также намекнул, что сирийской армии не хватает технических средств и навыков для разумного использования российских систем. Поэтому он предупредил, что силы режима могут случайно или иным образом сбить военный или коммерческий самолет над израильской территорией, что, в свою очередь, «несомненно» приведет к целенаправленному реагированию на место запуска.

«Я очень надеюсь, что российских военных специалистов там не будет», — подчеркнул Элкин.

«Главное препятствие — это не российские технологии, а фактически физическое присутствие российских солдат на земле, потому что не в интересах Израиля нанести им вред», — поделился с изданием The Media Line бывший командующий войсками АМАН в Сирии, а сейчас научный сотрудник Центра стратегических исследований Бегин-Садат генерал-майор (в отставке — прим. автора) Гершон Хакохен.

«Тем не менее это является серьезным препятствием для процесса принятия решений в Израиле, который в конечном итоге сводится к анализу управления рисками. Если выгода для Израиля от уничтожения цели перевешивает стоимость российских жертв и вытекающие из этого дипломатические последствия, то это можно было бы рассмотреть. Но никакой политики „преобладания" нет, — заключил он, — поскольку вопрос настолько серьезный, что он будет обсуждаться в каждом конкретном случае и решаться премьер-министром».

До своей недавней отставки бывший министр обороны Авигдор Либерман публично отверг требование Москвы о том, чтобы Иерусалим предоставлял российским военным дополнительное предупреждение перед выполнением миссий в Сирии. «Мы не примем никаких ограничений на нашу свободу действий, а когда дело дойдет до национальной безопасности, мы примем меры», — заявил он, казалось бы, усиливая представление о том, что российский личный состав не будет стоять на пути достижения целей Израиля.

Это пренебрежение, возможно, частично объясняется ростом числа доказательств того, что Россия не соблюдает молчаливое соглашение о препятствовании связанным с Ираном боевикам, включая членов «Хезболлы», действовать в пределах 85 километров (50 миль — прим. автора) от израильской границы. Согласно данным арабских СМИ, шиитские силы занимают огромные участки земли на юго-западе, на которых строят учебные базы. Хорошо известно, что Иран пытается скрыть свое военное присутствие вблизи границы, маскируя своих солдат и наемников формой сирийской армии.

При рассмотрении всего спектра потенциальных последствий этой новой реальности разумно постулировать, что для того, чтобы Израиль сохранил в неприкосновенности свои красные линии, — то есть воспрепятствовал созданию Тегераном постоянного военного плацдарма в Сирии и поставкам современного оружия «Хезболле» в Ливане, — еврейскому государству, придется, вероятно, бросить вызов России на дипломатическом поле, и, возможно, на военном.

«Даже в этом случае Израиль ни при каких обстоятельствах не будет преднамеренно нацеливаться на российские активы, поскольку это было бы серьезной ошибкой, — заявил в СМИ бывший летчик-истребитель Шафир. — Израиль по-прежнему признает Москву дружественной силой в регионе и заинтересован в том, чтобы это так и оставалось».

«Проблема может возникнуть, — уточнил он, — если Израиль и Иран продолжат преследовать свои [взаимоисключающие] цели в Сирии. После оборонительных действий России будет трудно сохранить их конфликт дискретным. Это поднимает ставки, и все может вспыхнуть». В этом случае и Иерусалим, и Москва почти наверняка попытаются как можно быстрее разрядить ситуацию, — если позволят обстоятельства, и если ни одна из сторон не решит, что необходимо усилить свою позицию действиями, которые могут иметь серьезные последствия.