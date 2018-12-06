Рецепты кофе, которые отлично впишутся в новогодние праздники 6.12.2018, 9:15

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Такие варианты напитка помогут не только взбодриться, но и создать рождественское настроение.

Какие рецепты кофе лучше всего подойдут для новогодних праздников? Сайт news.21.by предлагает знает несколько отличных вариантов, которые обязательно придутся по вкусу вам и вашим гостям.

Королевский кофе

Варим крепкий кофе из расчета две чайные ложки на 150 мл воды, сахар не добавляем. Затем берем гостевые чашки и кладем в каждую по одному желтку с ложкой коньяка и меда. Все это тщательно сбиваем венчиком, сверху заливаем готовым кофе. Вуаля, рецепт готов. По желанию можно украсить напиток рисунком из взбитых сливок, гости оценят такой креатив.

Кофе масала

Предупреждаем, этот тип напитка подходит только для любителей специй. Что нам потребуется? Большая турка, в которую нужно влить полтора стакана воды и затем всыпать 4 чайные ложки кофе, тростниковый сахар по вкусу, положить палочку корицы, 4 зернышка кардамона, пару цветочков гвоздики и мускатный орех. Все это доводится до кипения, после чего к смеси ароматного кофе добавляется стакан молока. Напиток по старому индийскому рецепту нужно держать на огне еще около минуты. После этого процедить через сито и разлить по чашкам.

Цитрусовый кофе

С чего вы взяли, что цитрусовые нотки подходят только для чая? Многие рецепты кофе включают в себя эти фрукты. Добавить цедру лимона или апельсина в кофе – довольно смелое и нестандартное решение, которое поможет разнообразить праздничный вечер. Как приготовить такой напиток? Потребуется два сотейника – в одном будете готовить классический эспрессо, в другом — ароматную молочную смесь. Для этого на 200 мл молока добавьте 4 ложки сахара, пару палочек корицы, цветочек гвоздики, ложку какао и апельсиновую цедру. Доводим молоко до кипения, даем ему настояться, процеживаем и смешиваем с эспрессо. Не забудьте украсить каждую чашку долькой лимона.

Темная ночь

Этот тип кофе очень прост в приготовлении и подходит гостям, которых нужно согреть после долгой морозной прогулки. Что от вас потребуется? Сварить эспрессо и добавить в каждую чашку по 20-30 мл хорошего коньяка. Напиток выйдет горячим и бодрящим – самое то, чтобы вернуть боевой запал.

Кофе Бейлис

Чтобы порадовать друзей и родных этим рождественским напитком, нужно приготовить классический кофе с молоком в турке и разлить его по высоким стаканам. Затем в каждый добавьте по чайной ложке кофейного сиропа и по столовой ложке сливочного ликера Бейлис. Сверху можно присыпать напиток молотым кофе или шоколадной крошкой, гости оценят! Ну а если хотите получить более крепкий напиток – увеличьте дозу ликеров.

Рождественский кофе

Пожалуй, это классический кофейный рецепт, который идеально подойдет для посиделок в зимнюю стужу. На одну порцию вам потребуется взбить один желток и 4 чайные ложки сахарной пудры. После этого сварите классический кофе с щепоткой корицы (не переборщите, чтобы напиток не вышел горьким). Разлейте его по чашкам. Сверху шапочкой выложите приготовленный яичный крем. Посыпьте все шоколадной крошкой. Bon Appétit!

Ромовый кофе с мороженым

Этот напиток понравится любителям холодного кофе. Для его приготовления возьмите высокие бокалы и наполовину наполните их кубиками сливочного и кофейного мороженого. Затем приготовьте две порции эспрессо, остудите их и смешайте с 50 мл рома. Полученную смесь разлейте по бокалам с мороженым и украсьте взбитыми сливками. Неординарная подача и освежающий вкус помогут охладить разгоряченных друзей.

Шоколадно-мятный латте

Это еще одна вариация на тему холодного кофе с мороженым, которая понравится любителям шоколадных вкусов. На дно бокала кладется шарик мятного и шоколадного мороженого, которые можно купить, а можно приготовить самостоятельно. Затем готовится двойной эспрессо, остужается в шейкере и разбавляется 50 мл молока с парой чайных ложек мятного сиропа. Далее дело за малым — наливаем охлажденный кофейный шейк в стакан с мороженным, украшаем все листиком мяты или поливаем мятным сиропом. Кофе готов!

Кофе с сиропом и тертым миндалем

Если в новогоднюю ночь у вас нет времени на возню со сложными рецептами, идеальным вариантом станет кофе с любимым сиропом. Готовится он крайне просто. Варите обычный кофе, а затем в каждую чашку добавляете любимый наполнитель – шоколадный, кокосовый, имбирный, ореховый или карамельный сироп. Если таких нет, подойдет ложка меда. Чтобы придать напитку праздничный вид, подберите самую красивую чашку. Украсьте ее ободок апельсиновой кожурой, тертым миндалем или сахарной пудрой.

Кофе со специями

На Востоке обожают готовить кофе с добавлением самых разных специй, которые не только придают напитку манящий аромат свежей выпечки, но и хорошо разогревают кровь. С чем сочетается кофе? С ванилью, корицей, гвоздикой, кардамоном, бадьяном, мускатным орехом и многими другими специями. Главное, добавлять их на кончике ножа, чтобы не переборщить. И, конечно, на столе не будет лишним ваш фирменный десерт по типу тирамису, шоколадного брауни с мороженым или кофейной панакоты.