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Максим Винярский: Пока мы вместе, нас не победить!

  • 6.12.2018, 9:24
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Координатор «Европейской Беларуси» призвал к солидарности с Дмитрием Полиенко.

Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский призвал к солидарности с бывшим политзаключенным Дмитрием Полиенко.

Активист напомнил, что суд над Дмитрием Полиенко состоится сегодня, 6 декабря, в 11:00. Заседание будет проходить в суде Заводского района Минска (станция метро Партизанская).

«Пока мы вместе, нас не победить!», - написал Максим Винярский.

Напомним, что Дмитрий Полиенко вышел на свободу более месяца назад и должен был почти ежедневно появляться в Заводском РОВД, чтобы слушать лекции, которые касались трудоустройства. Несколько раз экс-политзаключенный пришел на лекции, а затем отказался это делать принципиально.

В своем обращении в прокуратуру активист указал, что действия сотрудников милиции незаконны, никто не имеет права принуждать его к работе. Ежедневные вызовы на лекции - это также необоснованный контроль и нарушение прав и свобод.

«Не прошел и первый суд, как дали повестку на второй, - сообщил Дмитрий в социальных сетях. - Я уже говорил о своем отношении к этим лекциям и о том, почему я на них не хожу и не собираюсь впредь ходить. Я не собираюсь плясать под дудку тех, кто меня бросил за решетку и не собираюсь быть у них на удочке».

Дмитрий Полиенко добавил, что протоколы на него составлен по статье 23.4 («неповиновение законному требованию сотрудника милиции»).

«Первый суд - 6 декабря, второй - 19 декабря, - говорит он. - Не знаю, какой будет приговор, но такая активность милиции настораживает. По-видимому, к моей личности у них какой-то особый интерес».


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