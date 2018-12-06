Десять фактов о настоящей жизни в СССР 3 Максим Мирович

6.12.2018, 9:39

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Ностальгирующим посвящается.

В комментариях к моим постам про советскую жизнь время от времени читаю комменты поклонников СССР — мол, посмотрите какая страна была великая, ах как нас все боялись! Если бы сейчас она была, то Обама Трамп и пикнуть бы не смел! При этом эти товарищи почему-то не очень любят обсуждать чисто бытовые аспекты жизни в Союзе, и я даже знаю почему — потому что сравнение с современностью будет далеко не в пользу тех лет. Однажды на одном из форумов "поклонников СССР" я опубликовал десять аспектов бытовой советской жизни, и даже ярые фанаты этого государства согласились, что простым гражданам там жилось действительно непросто.

Итак, в этом посте — десять правдивых фактов о жизни в СССР, узнав про которые, вы вряд ли захотите вернуться назад в СССР.

01. Тотальная неустроенность быта.

Даже в относительно "сытые" годы (вернее, считаемые таковыми поклонниками СССР) основная масса населения жила весьма бедно — в городах были перенаселенные коммунальные квартиры, в деревнях была тотальная нищета и непосильный труд в колхозах. Часто у людей не было возможности купить даже самые простые бытовые вещи. Вспомните привычки родом из СССР — одежда занашивалась до последнего, хлебные корки не выбрасывались, драные носки штопались (на лампочках), обувь ремонтировалась по нескольку раз всевозможными "профилактиками" и прочим. Ещё в огромном количестве домов не было центральной канализации и горячей воды — такие многоквартирные дома строились в БССР ещё в начале 1960-х годов (!) — туалет был на улице, а из удобств в доме было только отопление.

Можно возразить, что бедность и низкий уровень быта существовал и в западных странах, но там было одно существенное отличие — при должном усердии человек всегда мог добиться лучшей жизни, в СССР же человек был вынужден существовать в таких условиях часто всю жизнь, от него лично мало что зависело. Решило государство, что ты, профессор университета, будешь жить в комнате в коммуналке — будешь жить в ней до конца своих дней.

Хотели бы вы так жить сейчас? Сильно сомневаюсь.

02. Тотальный дефицит и отсутствие самого необходимого.

Поклонники СССР пишут, что мол "дефицит" — это уже следствие Перестройки", хотя на самом деле во времена Перестройки просто более остро всплыли на поверность все проблемы, которые существовали все советские годы. В продуктовых магазинах времен СССР никогда не было особого изобилия, особенно это касалось маленьких магазинчиков на периферии либо просто в небольших городах.

Такие вещи, как хорошее мясо, более-менее приличная рыба, капуста без гнилостных следов "овощебазы" и несмятые в кашу помидоры можно было купить практически исключительно на рынках, где торговали различные небольшие хозяйства или даже частники (в позднесовтеские годы). То есть фактически, нормальные продукты в СССР были только там, куда государство меньше всего совало свой нос — там была и конкуренция, и борьба за покупателя, и качество. В классических же советских "гастрономах" были частые перебои с теми или иными товарами плюс постоянные махинации "работников советской торговли", которые откладывали хорошие продукты для себя и "для своих".

Ну и чем это лучше современных магазинов, где всегда есть всё необходимое? Да ничем.

03. Вечные очереди.

Очереди в СССР были всегда и за всем. Одна из привычек советского человека, выработанная годами — увидеть очередь, подбежать, занять в ней место (успев поругаться с одновременно подбежавшими гражданами), а затем спросить, "что дают?"Даже в "сытые" 1950-60-е годы в магазинах нередко были очереди и давка (см., к примеру, кинофильм "Новоселье Олега Попова"). В очередях стояли за бананами, за водкой, за хорошей обувью или одеждой. Часто в очереди брали с собой детей, так как определенный вид товара могли давать "не более двух штук в одни руки".

Не знаю, подсчитывал ли кто-нибудь, сколько времени провел за жизнь среднестатистический советский человек в очередях, но думаю что счет идет на недели, если не на месяцы и годы. И чем это лучше современной возможности просто придти в магазин и без очереди купить всё, что хочется?

04. Принудительный труд обычных граждан.

Помимо существующей в СССР статьи "за тунеядство", к принудительным работам привлекались и уже вроде бы трудоустроенные граждане — сотрудников различных НИИ и других организаций (вплоть до профессоров и других уважаемых людей) регулярно отправляли отрабатывать "панщину" в колхозы и на овощебазы, заставляя складывать в мешки картошку и перебирать подгнившую капусту. Отправляли "ка картошку" также студентов ВУЗов и техникумов.

Тому, кто посмел бы сравнить такую советскую барщину с принудительным трудом в царской России тут же вывалили бы сотню аргументов о том, что мол при царе этим занимались "бесправные люди", а советские граждане едут ковыряться в гнилой капусте "исключительно добровольно и на благо строительству коммунизма". В общем, там и тут принудительный труд, но там бесправные крестьяне, а тут сознательные коммунисты, смотри не перепутай!

Лично я считаю, что очень хорошо, что те времена канули в Лету — никто не вправе заставлять человека делать то, чего он делать не хочет.

05. Принудительный труд заключенных.

Многих заключенных в СССР заставляли тяжело и много работать, при этом фактически не выплачивая им никаких денежных средств. Иначе, как рабством, это называть нельзя. "Отказников и отрицал" обычно избивали и всячески над ними издевались, вынужная работать. С концом сталинизма в середине 1950-х годов система принудительных трудовых лагерей дала трещину, но фактически принудительный труд зэков использовался властями почти до самого конца СССР. Кроме тюрем, существовала также система так называемых "ЛТП", где заставляли принудительно работать попавших туда за пьянство людей.

При этом даже с чисто экономических соображений труд зэков был крайне невыгодным — заключенные работали плохо (не были заинтересованы в результатах своего труда), допускали много производственного брака, требовали множество средств на охрану и сопровождение, становились более озлобленными и непримиримыми. После выхода на волю такие люди не становились частью общества, а продолжали жить по тюремным "понятиям".

Лично я считаю, что в нормальном государстве заключенные должны работать исключительно по собственному желанию и за деньги.

06. Монополия государства на СМИ.

В СССР существовали только и исключительно государственные средства массовой информации — это значит, что любая новость, касающаяся общественно-политической жизни проходила сперва проверку на соответствие коммунистической идеологии, а лишь затем попадала в СМИ. Согласно идеологии, советский человек просто не мог устроить бунт в Новочеркасске, спровоцировать взрыв на атомном комбинате "Маяк" или устроить Чернобыльскую катастрофу — поэтому совтеские граждане узнавали об этих новостях спустя годы (как в случае с Новочеркасском или "Маяком") или спустя недели/месяцы, как в случае с Чернобылем.

По сути, никаких СМИ в полном понимании этого слова в СССР не существовало. То, то печаталось в газетах и озвучивалось по радио часто либо не имело никакого отношения к действительности, либо не имело никакого значения — так как никак не отражало реальную картину жизни в СССР и за границей, а лишь рассказывало байки в стиле "всё хорошо, прекрасная маркиза".

И что, вы хотите и сейчас такие же СМИ? Хотите красивые сказки вместо инфрмации о действительно важных событиях?

07. Ложь о жизни в зарубежных странах.

С первых лет существования СССР и даже с первых дней советской власти советским гражданам постоянно врали о жизни за рубежом. В новостях рассказывали о постоянных протестах и митингах в западных странах (в общем-то, нормальном явлении в любом развитом государстве), дабы породить у слушателей ощущение, что за Западе люди только и мечтают о революции и коммунизме. При этом в советских книгах и в СМИ никто и никогда не сравнивал реальные доходы советских и западных граждан, их возможности и права, потому что такое прямое сравнение было бы далеко не в пользу СССР.

Из "зарубежной литературы" в СССР издавалось огромное количество посредственных европейских писателей середины-конца XIX века, вроде Джеймса Гринвуда или Гектора Мало, в которых постоянно рассказывалось о жизни каких-нибудь бомжей и оборванцев, с неизменным советским предисловием в стиле — "вот как плохо живет трудовой народ при капитализме!" Про то, что эти романы были написаны сто лет назад и освещали жизнь в общем-то маргинальных слоёв населения без определенных занятий, говорить было как-то не принято.

Эта ложь развалилась с первыми же заграничными поездками советских граждан по зарубежным странам. Широко известна история, как одна советская чиновница зашла в заграничный супермаркет и тут же решила, что всё это изобилие завезли "специально к её приезду". Потом (скрытно) зашла туда же на второй день, а в третий день зашла и заплакала.

08. Тотальная алкоголизация населения.

Не верьте тем, кто будет вам рассказывать о том, что поголовно все советские граждане занимались спортом, делали утреннюю гимнастику и вели здоровый образ жизни. Такие граждане, конечно же, были, но немалая часть мужского населения (я не сильно ошибусь в меньшую сторону, если скажу, что половина) имела, как сейчас принято говорить, "проблемы с алкоголем".

Отчего пили в СССР? Лично мне кажется, что одним из факторв советского алкоголизма была определенная безысходность и невозможность что-либо поменять в жизни. Если ты слесарь — то будешь слесарем всё время и будешь до конца своих дней получать зарплату в 120 рублей, стимулы как-то развиваться, искать что-то новое полностью отсутствуют. Второй фактор — тотальная скука и однообразность советской жизни. По своей наполненности советская культура была очень бедной — героизация "героев войн", "стройки коммунизма", транспаранты, парады, соперничество с Западом. В учебниках — бесконечные рисунки солдат или природы, в книгах — бесконечные романы про БАМ и про шпионов, по телевизору — балет, хоккей, стройки и Кобзон. Всё это было чрезвычайно скучным и однообразным, а любая альтернатива выжигалась каленым железом. Плюс сама советская власть немало способствовала тому, что человек "садился на стакан".

09. Беззащитность человека перед государством.

Про это как-то мало пишут, но советская конституция, советский административный и уголовный кодекс были, в общем-то, антиправовыми по своей сути, противоречащими Всеобщей декларации прав человека, в которой декларируется свобода каждого на выражение взглядов, мнения, выбора образа жизни и убеждений. Советскому человеку вдалбливали в голову, что всё это делается "для общего блага", что по-другому просто не может быть, что так нужно "государству" — хотя на самом деле просто какая-то кучка не сильно умных, недобрых и ограниченных людей придумала и написала эти советские законы и строить по этой модели общество — которе получилось в итоге кривым и перекошенным.

Сейчас у граждан даже наиболее авторитарных "бывших советских республик" прав намного больше, а со временем станет еще больше — это движение без обратного хода.

10. Закрытость границ.

Ну и последний "гвоздь в шину" всем адептам СССР — это закрытость границ в "Великом и Прекрасном Государстве". Простых советских граждан, осчастливленных принудительным трудом, отстоявших в очередях за туалетной бумагой и водкой, начитавшихся газеты "Правда" и насмотревшись на парад 7 ноября, не выпускали за границу — попросту потому, что миф о "великом и прекрасном СССР" мог существовать только в замкнутой и закрытой системе. Если бы граждане получили возможность свободно выезжать за рубеж, общаться с такими же простыми рабочими и крестьянами в развитых странах, сравнивать и делать выводы, то советская власть закончилась бы очень быстро.

Что, в общем-то, в итоге и произошло.

Максим Мирович