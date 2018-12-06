Андерс Аслунд: Есть санкции, которые будут наиболее болезненными для России 6.12.2018, 9:59

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Эксперт рассказал о новой тактике сдерживания Кремля.

После новой агрессии России против Украины, Запад должен отреагировать новыми эффективными санкциями, в частности, секторальными ограничениями, особенно в нефтегазовой отрасли РФ, а также индивидуальными рестрикциями против друзей Путина.

Об этом заявил американский профессор экономики и старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, передает Укринформ.

"Дискуссия о введении санкций должна проводиться, хотя мы не видим ее сейчас", - отметил эксперт.

Оценивая, какие новые санкции могли бы быть эффективными против России, эксперт указал, что к этому наиболее ощутимыми для Кремля были несколько видов введенных ограничений.

"Прежде всего, это финансовые санкции, против экономических секторов и крупных компаний, а также по отношению к кругу лиц, приближенных к Путину. И конечно же, это санкции против продукции военно-промышленного сектора", - отметил эксперт.

Кроме того, он назвал рестрикции Запада против российских нефтегазовых компаний "наиболее болезненными санкциями", которые Запад может ввести против России, поскольку Москва наибольшие прибыли именно от этого вида деятельности.

Ранее сообщалось, что Америка и Европа могут усилить санкции против РФ за ее действия в Азовском море.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.