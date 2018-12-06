В Беларуси ввели новые правила торговли на рынках 4 6.12.2018, 10:04

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В них нет ни слова о личной гигиене продавцов.

Минздрав утвердил новые санитарные нормы и правила торговли пищевой продукцией на рынках. На Национальном правовом интернет-портале опубликовано соответствующее постановление, которое вступит в силу через 15 рабочих дней. В новых требованиях всего 36 пунктов. В старых их было 131.

Сайт tut.by посмотрел, какие требования больше не будут предъявлять к торговле на белорусских продовольственных рынках.

До вступления в силу новых санитарных норм и правил торговли продуктами на рынках будут действовать те, что были утверждены еще в сентябре 2012 года. В старом документе 7 глав, в которых содержится 131 пункт. Новый значительно отличается — в нем всего 5 глав с 36 пунктами. Количество глав сократилось потому, что 4-ю и 5-ю объединили, а 7-ю убрали вовсе. Кстати, она касалась требований к личной гигиене продавцов и других работников, которые участвуют в обращении продукции на рынке. Там было 13 пунктов.

К примеру, в одном из них говорилось, что «при выходе работников продавца из помещений рынка на его территорию и посещении бытовых помещений — туалетов, объектов общественного питания и других, санитарную одежду необходимо снимать». Было также сказано, что надевать на санитарную одежду личную верхнюю одежду запрещено. Также ее нельзя было стирать в домашних условиях, а только централизованно. В этой главе было даже расписано, когда продавцы и прочие работники должны мыть руки. При продаже пищи, особенно готовой, это очень важно.

В первой главе в обоих документах содержатся общие положения. Их было 5, стало 2, но фактически они ни на что не влияют.

Вторая глава — это требования к территории рынков. Эту часть документа урезали с 16 пунктов до 7. В старых требованиях было четко расписано, сколько въездов должно быть на рынках, на какие зоны он должен быть разделен и так далее. Было даже прописано, что «на территории рынка должны устанавливаться урны для сбора мусора на расстоянии не более 20 метров друг от друга, из расчета одна урна на 50 квадратных метров площади рынка». Теперь это требованиями не регламентируется.

В старых правилах указано, что «разгрузочные платформы должны быть оборудованы навесом, полностью перекрывающим разгрузочную платформу и кузов транспортного средства. Разгрузка продукции непосредственно на заасфальтированное покрытие, землю запрещается». В новых требованиях написано лишь о защите товара от атмосферных осадков, а часть про то, что нельзя разгружать на землю, убрали.

В третьей главе — требования к освещению и микроклимату — осталось всего 2 пункта. Первый — об устройстве светильников, второй — про устройства для обогрева, которые должно быть удобно чистить от пыли.

В старом варианте требований было 14 пунктов. Среди них важные про вентиляцию в помещениях. «Торговые, вспомогательные и бытовые помещения рынка должны оборудоваться системами приточно-вытяжной механической вентиляции. Вентиляционные установки не должны создавать шума, превышающего допустимые уровни», — прописано в старом постановлении.

В четвертую главу вошли пункты из четвертой и пятой глав старого документа. Они касаются содержания и эксплуатации помещений и оборудования рынка. Их теперь 17, а было 47.

Практически все требования, которые предъявлялись к санитарному содержанию стен, потолков, вычеркнули. Интересное изменение внесли в один из пунктов. В старом документе прописано, что «в помещениях рынка не допускается наличие грызунов, насекомых, птиц, животных». В новом этот пункт звучит так: «В помещениях рынка должны проводиться мероприятия, исключающие наличие насекомых, грызунов и птиц». Животных не упомянули.

Сократилось количество требований и к обращению продукции на рынке, которые перечислены в пятой главе. Их осталось 8 из 34.

Исключили несколько важных пунктов. Один из них говорит о том, что вкалывание держателей ценников в продукцию, установка ценников непосредственно на неупакованную продукцию или погружение ценников внутрь продукции запрещена. На наших рынках ценники часто лежат на мясе, на печенье и на других неупакованных продуктах. Через 15 дней это уже не будет противоречить требованиям к торговле продовольствием.

Кстати, по старым правилам реализация свежих овощей и фруктов не должна осуществляться в холодный период года — при температуре наружного воздуха 0 °C и ниже — на открытых торговых местах рынка. Это требование тоже исключили.