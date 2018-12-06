закрыть
6 декабря 2018, четверг, 11:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

«Декрет о «тунеядцах» – это нонсенс, как в африканской стране»

7
  • 6.12.2018, 10:20
  • 2,250

Белорусы должны бороться за свои права.

До получения новых жировок остается 2 месяца, а белорусы уже ищут спасения от произвола власти. Правозащитники отмечают – механизм борьбы с так называемыми тунеядцами неотработанное. И советуют не сдаваться, а отстаивать свои права, сообщает «Белсат».

Как преодолеть безработицу? Жители столицы советуют властям что угодно, лишь бы не наказывать за отсутствие работы:

«Развитием предпринимательства, наверное. Личная инициатива».

«В первую очередь создавать рабочие места. Непосредственно там, где люди живут».

«Обеспечить достойный заработок. Чтобы не уезжали на заработки в другую страну. Мое мнение такое».

Зато вполне реально записать полумиллиона наших соотечественников в тунеядцы. Объясняет Сергей Антусевич, заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов:

«Это нонсенс, это нарушение Конституции и всех международных обязательств Республики Беларусь. Таких прецедентов фактически нет. Есть, я не помню, в какой-то африканской стране подушный налог — это когда ты живешь в стране, ты должен что-то выплачивать ».

Граждане, которых беспокоит реализация декрета № 1, уже обращаются за помощью к правозащитникам. Олег Волчек, юрист, «Правовая помощь населению»:

«Правительство сам до конца не разобрался, как эту процедуру сделать комфортно, удобно, не обидеть людей. Получилось так, что человек вынужден плестись, стоять, какой-то пароль себе выдумывать».

По словам Олега Волчека, власти ничего не могут объяснить. Например, как засвидетельствовать, что ты работаешь за границей, не раскрыв личной информации, о которой белорусским органам знать не обязательно. Вопросы у специалистов вызывает и компетентность комиссий, которые наделили полномочиями принудительно направлять так называемых тунеядцев в лечебно-трудовые профилактории.

«Эти комиссии могут не иметь в своем составе специалистов, каких врачей», – говорит Сергей Антусевич, заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

Тем, кто попал в списки, правозащитник Олег Волчек советует забросать исполкомы письмами и заставить чиновников отвечать на невыгодные вопросы:

«Поставить 20-30, может, и 40 вопросов. Почему он попал в эту базу, на основании чего, почему нарушается Конституция? То есть человеку нужно проявить фантазию, раз так государство [себя ведет], и задать столько вопросов».

Общественная активистка из Витебска, координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец считает, что бороться с декретом о «тунеядцах» надо массовыми акциями протеста и тотальным бойкотом незаконных решений властей.

«Сопротивление. Тотальный бойкот. Бойкотировать всех – начиная от Лукашенко с его постановлениями и заканчивая теми, кто в «одном окне» будет выдавать справки о «тунеядстве». Всем этим учреждениям – полный бойкот. Давайте покажем им большую-большую фигу.

Пойти всем к и исполкомам и другим «гнездовьям чиновников» и сказать… Нет, даже не сказать, а сделать. Причем не всем отдельно, в регионах, а вместе. Собраться всем в Минске – и начать менять эту власть. Ее надо менять. Дальше уже – просто невозможно. Если выйдет две, пять и даже 10 тысяч – ничего не произойдет. А вот если выйдет 100 тысяч и более – тогда уже совсем другое дело.

Я и мои дети всегда были в рядах протестующих. Мы всегда чувствовали себя хозяевами на своей земле. И когда люди выйдут против нового декрета о «тунеядцах», я снова буду с ними», - заявила активистка в интервью Charter97.org.

Ожидается, что уже в феврале белорусы, записанные в тунеядцы, получат жировки с наценкой за горячую воду. Правозащитники советуют обжаловать завышенные тарифы в судебном порядке. Ведь основание для них – спорный с Конституцией декрет. В 2017 властям уже пришлось отступать под давлением уличных протестов. Удастся полумиллиону белорусов снова защититься от принудительных платежей за отсутствие работы на родине?


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип