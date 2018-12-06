«Декрет о «тунеядцах» – это нонсенс, как в африканской стране» 7 6.12.2018, 10:20

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Белорусы должны бороться за свои права.

До получения новых жировок остается 2 месяца, а белорусы уже ищут спасения от произвола власти. Правозащитники отмечают – механизм борьбы с так называемыми тунеядцами неотработанное. И советуют не сдаваться, а отстаивать свои права, сообщает «Белсат».

Как преодолеть безработицу? Жители столицы советуют властям что угодно, лишь бы не наказывать за отсутствие работы:

«Развитием предпринимательства, наверное. Личная инициатива».

«В первую очередь создавать рабочие места. Непосредственно там, где люди живут».

«Обеспечить достойный заработок. Чтобы не уезжали на заработки в другую страну. Мое мнение такое».

Зато вполне реально записать полумиллиона наших соотечественников в тунеядцы. Объясняет Сергей Антусевич, заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов:

«Это нонсенс, это нарушение Конституции и всех международных обязательств Республики Беларусь. Таких прецедентов фактически нет. Есть, я не помню, в какой-то африканской стране подушный налог — это когда ты живешь в стране, ты должен что-то выплачивать ».

Граждане, которых беспокоит реализация декрета № 1, уже обращаются за помощью к правозащитникам. Олег Волчек, юрист, «Правовая помощь населению»:

«Правительство сам до конца не разобрался, как эту процедуру сделать комфортно, удобно, не обидеть людей. Получилось так, что человек вынужден плестись, стоять, какой-то пароль себе выдумывать».

По словам Олега Волчека, власти ничего не могут объяснить. Например, как засвидетельствовать, что ты работаешь за границей, не раскрыв личной информации, о которой белорусским органам знать не обязательно. Вопросы у специалистов вызывает и компетентность комиссий, которые наделили полномочиями принудительно направлять так называемых тунеядцев в лечебно-трудовые профилактории.

«Эти комиссии могут не иметь в своем составе специалистов, каких врачей», – говорит Сергей Антусевич, заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

Тем, кто попал в списки, правозащитник Олег Волчек советует забросать исполкомы письмами и заставить чиновников отвечать на невыгодные вопросы:

«Поставить 20-30, может, и 40 вопросов. Почему он попал в эту базу, на основании чего, почему нарушается Конституция? То есть человеку нужно проявить фантазию, раз так государство [себя ведет], и задать столько вопросов».

Общественная активистка из Витебска, координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец считает, что бороться с декретом о «тунеядцах» надо массовыми акциями протеста и тотальным бойкотом незаконных решений властей.

«Сопротивление. Тотальный бойкот. Бойкотировать всех – начиная от Лукашенко с его постановлениями и заканчивая теми, кто в «одном окне» будет выдавать справки о «тунеядстве». Всем этим учреждениям – полный бойкот. Давайте покажем им большую-большую фигу.

Пойти всем к и исполкомам и другим «гнездовьям чиновников» и сказать… Нет, даже не сказать, а сделать. Причем не всем отдельно, в регионах, а вместе. Собраться всем в Минске – и начать менять эту власть. Ее надо менять. Дальше уже – просто невозможно. Если выйдет две, пять и даже 10 тысяч – ничего не произойдет. А вот если выйдет 100 тысяч и более – тогда уже совсем другое дело.

Я и мои дети всегда были в рядах протестующих. Мы всегда чувствовали себя хозяевами на своей земле. И когда люди выйдут против нового декрета о «тунеядцах», я снова буду с ними», - заявила активистка в интервью Charter97.org.

Ожидается, что уже в феврале белорусы, записанные в тунеядцы, получат жировки с наценкой за горячую воду. Правозащитники советуют обжаловать завышенные тарифы в судебном порядке. Ведь основание для них – спорный с Конституцией декрет. В 2017 властям уже пришлось отступать под давлением уличных протестов. Удастся полумиллиону белорусов снова защититься от принудительных платежей за отсутствие работы на родине?