Четыре самых полезных микроэлемента зимой 6.12.2018, 11:03

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Их выделили врачи-эндокринологи.

Зима – трудное испытание для организма, который вынужден адаптироваться к морозам и недостатку солнечного света. Врачи-эндокринологи выделяют четыре самых полезных микроэлемента, достаточное поступление которых в организм обеспечивает наиболее эффективную поддержку его здорового состояния, сообщает healthinfo.ua.

Самые полезные микроэлементы зимой: витамин D. В процессе усвоения витамин D в организме преобразуется в активный стероидный гормон, влияющий на функции иммунной и нервной систем, регуляцию артериального давления. По мнению медиков, полезно знать свой уровень витамина D в организме (это позволяет сделать анализ крови на 25(OH)D). Если имеется нехватка, то ее лучше восполнить.

Самые полезные микроэлементы зимой: омега-3. Согласно научным данным, у людей, регулярно употребляющих омега-3, реже проявляется депрессия, а состояние уже депрессивных при таком употреблении может начать улучшаться. Полезная информация, если учесть, что с приходом зимы для многих начинается сезон хандры и депрессивных состояний.

Кроме того, омега-3 улучшает качество сна, а некоторым помогают от болей в суставах.

Самые полезные микроэлементы зимой: магний. Если организму не хватает магния, увеличивается его подверженность стрессу, также может возникать аритмия, повышаться риск инсульта. Достаток магния, в свою очередь, повышает стрессоустойчивость и способствует быстрому восстановлению в стрессовых обстоятельствах.

Самые полезные микроэлементы зимой: цинк. По словам врачей, расход цинка в организме резко увеличивается на холоде – этот нутриент крайне необходим иммунной системе. Цинк повышает защищенность от простудных инфекций, а при заболевании позволяет сократить период плохого самочувствия.