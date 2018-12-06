Леонид Судаленко cтал лауреатом престижной французской премии 2 6.12.2018, 11:05

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Премия «Свобода-Равенство-Братство» ежегодно присуждается за вклад в защиту прав человека.

Премия Французской республики "Свобода – Равенство - Братство" за 2018 год присуждена белорусскому правозащитнику Леониду Судаленко.

Как сообщает "Гомельская весна", Национальная консультативная комиссия по правам человека Франции уже поздравила лауреата с премией и пригласила на церемонию награждения, которая состоится в понедельник, 10 декабря, в 11:30 в министерстве юстиции в Париже.

Премия будет вручаться министром юстиции Николь Беллобе и президентом неправительственной организации CNCDH Кристиной Лазергес. В ознаменование 70-й годовщины Всеобщей декларации прав человека и 20-летия Декларации о правозащитниках запланирована также встреча в министерстве иностранных дел Франции.

Посольство Франции в Беларуси также присоединилось к поздравлениям лауреата. Посол Дидье Канесс лично пригласил Судаленко обменятся мнениями во время совместного ужина.

Ежегодно 10 декабря в международный день прав человека Национальная консультативная комиссия по правам человека Франции награждает 5 правозащитных организаций из разных стран мира премией Французской республики «Свобода, равенство и братство» за их вклад в дело защиты прав человека.

Именно в этот день Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека.

Лауреат пока от комментариев воздержался, лишь подчеркнул, что премию посвящает своему учителю Борису Звозскому, имя которого носит белорусский Дом Прав Человека в Литве (Вильнюс).

Премия «Свобода-Равенство-Братство» ежегодно присуждается Французской Республикой за вклад в защиту прав человека.

Премия, учрежденная в 1988 году, присуждается отдельным лицам или организациям, вне зависимости от их национальной принадлежности или государственных границ, за конкретный вклад в защиту прав человека во Франции и за рубежом.

Напомним, что Леонид Судаленко стал лауреатом премии «Хартии-97» за 2017 год в номинации «За личное мужество».