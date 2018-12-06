Власти не дают матери Дмитрия Завадского нормально выходить из дома 6.12.2018, 11:20

Ольга Завадская

Фото: «Радыё Свабода»

Установка пандуса – неразрешимая проблема для «социального государства».

Несколько дней назад независимые белорусские СМИ обошла новость о том, что мама пропавшего без вести телеоператора Дмитрия Завадского — Ольга Григорьевна уже два года прикована к инвалидному креслу и не может обходиться без посторонней помощи, пишет bydc.info.

Причиной стала онкология, которая осложняется набором других тяжёлых заболеваний. Сообщалось, что Ольга Григорьевна написала заявление с просьбой установить в ее подъезде специальный пандус.

Действительно, 29.10.2018 при помощи специалистов «Белорусского документационного центра» О. Г. Завадская направила главе администрации Фрунзенского района города Минска Цуран А.Н. следующее заявление:

«Обращаюсь к вам с просьбой помочь найти решение в ситуации с безбарьерной средой по месту моего жительства. Я – пенсионер по возрасту и у меня 2 группа инвалидности по заболеванию, передвигаюсь на инвалидной коляске. Я проживаю на втором этаже дома. В доме есть лифт. На нём я без проблем спускаюсь на первый этаж. На первом этаже 6 высоких ступеней лестничного марша не позволяют мне спуститься к выходу из подъезда.

За дверями подъезда – точно такая же ситуация – узкий неудобный съезд имеет угол наклона, не позволяющий безопасное перемещение на коляске, перил там нет.

Я обращалась в отдел социальной защиты Фрунзенского района. В результате был зацементирован съезд на выходе из подъезда. Однако это совсем не решает моей проблемы.

Я нуждаюсь в постоянном уходе и помощи близких. Мне необходимо периодически ездить на химио-процедуры в онкодиспансер, сдавать анализы, проходить обследования (КТ головного мозга, УЗИ, маммография и др. процедуры). Также я совершенно не имею возможности для прогулок на свежем воздухе уже более двух лет. Каждая поездка в диспансер и на обследования – это большая проблема и стресс для моей семьи. Мой муж не имеет физических возможностей, чтобы носить меня на руках, вдобавок еще вес инвалидной коляски. Поэтому приходится искать проходящих мимо людей, соседей помочь ему в моем перемещении. И, к сожалению, такую помощь мы не всегда получаем.

Уважаемый Артем Николаевич! Убедительно прошу внимательно отнестись к этому обращению. Уверена, что установление пандуса в нашем доме поможет не только мне. Многочисленные молодые родители, пожилые люди – все они нуждаются в безбарьерной среде и будут благодарны за внимательное отношение к их проблемам со стороны администрации района. Такие действия администрации будут также прямым подтверждением выполнения нашей страной Конвенции по правам инвалидов и выполнению национального плана действий по реализации в Республике Беларусь положений конвенции о правах инвалидов на 2017 - 2025 годы…»

К сожалению, на это обращение Ольги Григорьевны уже получен отрицательный ответ:

Как следует из ответа, на установку пандуса в срочном порядке нет никакой надежды. Вряд ли он будет установлен даже в 2019 году, так как для этого эти работы должны быть включены в график загодя. При этом подобный пандус не является ни технически сложным, ни дорогостоящим сооружением.