Конституционный суд РФ признал законным решение об изменении границ Чечни и Ингушетии 6.12.2018, 11:29

Это противоречит решению КС республики Ингушетия.

Конституционный суд (КС) России признал решение о границах Чечни и Ингушетии законным. Прямая трансляция заседания проходила на YouTube-канале КС, сообщает rtvi.com.

«Конституционный суд России признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой, а также закрепивший его закон республики Ингушетия», — огласил решение председатель КС Валерий Зорькин.

27 ноября Конституционный суд России заслушал позиции сторон по вопросу о границе Ингушетии и Чечни. Всего выступили около 20 человек, при этом глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в слушании не участвовали.

Адвокат главы Ингушетии Александр Орлов заявил, что закон не должен «учитывать мнения населения при установлении границ». По его словам, невозможно провести референдум, поскольку на вопрос, где должна проходить граница, невозможно ответить «да» или «нет».

В поддержку изменения границы также высказался и адвокат главы Чечни Гаиб Берсункаев: «Глава Чеченской республики, глава Ингушской республики взяли на себя ответственность и смелость раз и навсегда решить проблему с границей».

Представитель президента России в КС Михаил Кротов заявил, что соглашение соответствует законодательству и не противоречит основному закону страны, поэтому его можно признать конституционным.

Против закона о границе высказались некоторые депутаты Народного собрания Ингушетии. По словам сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа, это соглашение нарушает территориальную целостность Ингушетии. «Ингушский народ никогда не согласится с отчуждением части и своей территории и оставляет за собой право отстаивать это всеми законными способами», — добавил он.

В ночь на 26 ноября адвокату Рамилю Ахметгалиеву, который представляет интересы Всемирного конгресса ингушского народа, поступили анонимные угрозы. В сообщении упомянули информацию о членах его семьи и посоветовали не ехать на заседание суда.

В конце сентября Кадыров и Евкуров подписали соглашение, по которому республики должны обменяться незаселенными территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии. После этого в Ингушетии начались митинги. В октябре в Магасе прошла акция протеста, в который участвовали около 10 тысяч человек.

В конце октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение по границе незаконным и потребовал провести референдум. Евкуров отказался признать решение суда. Он отметил, что это соглашение уже вступило в силу, поэтому Конституционный суд республики не имеет права его отменить. Позже он попросил Конституционный суд России проверить законность соглашения о границе.