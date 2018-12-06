Пашинян: Это объявленная против Республики Армения война 1 6.12.2018, 12:01

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Никол Пашинян

Фото: news.am

И.о. премьера Армении резко отреагировал на публикацию диалога об экс-генсеке ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассматривает как объявление войны публикацию в YouTube записи разговора двух лиц, которых в армянских СМИ считают самим Н.Пашиняном и предположительно директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артуром Ванецяном, сообщает "Интерфакс".

"Это объявленная против Республики Армения война", - отметил Н.Пашинян в среду в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Это делается по простой причине - коррумпированная система видит, что кольцо вокруг нее сужается. Каждого коррупционера мы отдельно будем призывать к ответственности. Эти телефонные разговоры публикуются для поиска спасательного круга для них и коррумпированной системы", - отметил премьер-министр.

В среду вечером в YouTube в преддверии внеочередных парламентских выборов в Армении, намеченных на 9 декабря, опубликована аудиозапись прослушки телефонного разговора предположительно премьер-министра Армении Н.Пашиняна с предположительно директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении А.Ванецяном.

На ней собеседники обсуждают вопросы о задержании генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, реакцию России, арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

"Господин премьер, Хачатурова хотят арестовать, но если арестуют, то надо подумать... он генсек ОДКБ. Это проблема с русскими. Пока его не допросили, можем отложить. По Кочаряну сегодня завершим", - говорит человек голосом, похожим на голос директора СНБ.

"Да, отложите. Надо поставить заранее в известность, чтобы не было проблем", - отвечает его собеседник голосом, похожим на голос Н.Пашиняна.

Он также интересуется возможными вариантами, чтобы не допустить выезда Ю.Хачатурова из Армении.

Участник разговора, предположительно директор СНБ, также сообщает, что представители РФ просят "сначала отозвать Ю.Хачатурова", а потом предпринимать дальнейшие шаги. "Арест, говорят, большая проблема. Представьте, если сейчас генсека НАТО арестуют. Господин премьер, действительно, это большая проблема", - произносит человек голосом, похожим на голос главы спецслужбы Армении.

Приводится также запись разговора предположительно А.Ванецяна с предположительно председателем Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. Он обсуждает возможность освобождения Ю.Хачатурова под залог.

По делу второго президента Армении предположительно директор СНБ докладывает предположительно премьер-министру, что с судьей уже обговорено, что он будет арестован.

Это уже вторая публикация в сервисе YouTube записи разговора, в котором предположительно А.Ванецян и предположительно С.Хачатрян обсуждают уголовные дела против экс-президента Армении и генсека ОДКБ Ю.Хачатурова. Первая запись была обнародована в сентябре.

Тогда следственный комитет Армении принял в производство уголовное дело о прослушивании телефонного разговора. Уголовное дело возбуждено по статьям 146 и 254 УК - "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "неправомерное завладение компьютерной информацией".