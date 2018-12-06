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Суд над Дмитрием Полиенко перенесли

  • 6.12.2018, 12:16
Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Активисты собрались у здания суда, чтобы поддержать бывшего политзаключенного.

Суд над бывшим политзаключенным Дмитрием Полиенко перенесен. Возле здания суда Октябрьского района Минска собрались активисты «Европейской Беларуси» и Белорусского Национального Конгресса.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

«Вместо этого прибыли сотрудники милиции и попытались запретить журналистам видеосъемку. Не получилось. Пришлось ограничиться переписыванием данных некоторых активистов.

При этом сотрудники милиции заявили, что видеосъемка то ли дискриминирует то ли дискредитирует их и министра Шуневича», - говорится в сообщении.

Напомним, что Дмитрий Полиенко вышел на свободу более месяца назад и должен был почти ежедневно появляться в Заводском РОВД, чтобы слушать лекции, которые касались трудоустройства. Несколько раз экс-политзаключенный пришел на лекции, а затем отказался это делать принципиально.

В своем обращении в прокуратуру активист указал, что действия сотрудников милиции незаконны, никто не имеет права принуждать его к работе. Ежедневные вызовы на лекции - это также необоснованный контроль и нарушение прав и свобод.

«Не прошел и первый суд, как дали повестку на второй, - сообщил Дмитрий в социальных сетях. - Я уже говорил о своем отношении к этим лекциям и о том, почему я на них не хожу и не собираюсь впредь ходить. Я не собираюсь плясать под дудку тех, кто меня бросил за решетку и не собираюсь быть у них на удочке».

Дмитрий Полиенко добавил, что протоколы на него составлен по статье 23.4 («неповиновение законному требованию сотрудника милиции»).

«Первый суд - 6 декабря, второй - 19 декабря, - говорит он. - Не знаю, какой будет приговор, но такая активность милиции настораживает. По-видимому, к моей личности у них какой-то особый интерес».


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