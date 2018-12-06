Видеофакт: Хитрая черепаха озадачила двух львов 1 6.12.2018, 12:28

Ролик сняли в национальном парке ЮАР.

В ЮАР черепахе удалось спастись от двух львов, скрывшись в своем панцире. На видео с озадаченными хищниками обратило внимание издание Daily Mail, пишет lenta.ru.

Ролик снял любитель дикой природы Пит ван Шалквик (Peet van Schalkwyk) в национальном парке Кгалагади. На видео голодные лев и львица преследуют большую черепаху. Медленная рептилия пытается убежать от хищников, но ей это не удается. Чтобы спастись от преследователей, она прячется в панцирь.

Озадаченная львица несколько минут тыкается мордой в панцирь и катает его лапой в надежде достать оттуда добычу. Лев присоединяется к ней, но быстро теряет интерес к черепахе. Когда львица сдается, он тоже пробует полакомиться рептилией, перевернув панцирь, но тщетно. После этого львы уходят.

Трансграничный национальный парк Кгалагади расположен в пустыне Калахари на территории двух стран: ЮАР и Ботсваны. Он занимает около 3,8 миллиона гектаров. В Кгалагади обитают более 58 видов животных: антилопы, орлы, сурикаты, лисы, черногривые львы и сернобыки — символы парка.