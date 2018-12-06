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NYT: Путин должен быть наказан

  • 6.12.2018, 12:38

Цель России очевидна: она хочет возврата к той эре, когда собственность и землю захватывали силой.

"Нельзя допустить, чтобы России сошла с рук ее беззастенчивая агрессия против Украины. Запад должен действовать", - пишет в своей статье для The New York Times, (перевод - inopressa.ru) президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на захват российскими вооруженными силами украинских судов и их служащих в Керченском проливе 25 ноября.

"События последнего времени имеют прямое отношение к безопасности всего НАТО? - полагает Порошенко. - Сейчас Россия имеет большое число военных кораблей в Черном море, что означает, что она может угрожать членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только началом. Россия также имеет значительное присутствие в Балтийском море. Недавно над Балтийским морем были перехвачены российские истребители - не впервые, и у них не было плана полета. Кто может гарантировать, что это не было репетицией патрулей над печально известным газопроводом "Северный поток-II", который Россия прокладывает через Балтийское море для того, чтобы бросить вызов Европе?"

"Цель России очевидна: она хочет возврата к той эре, когда собственность и землю захватывали силой, - считает Порошенко. Она начнет с Украины и продолжит двигаться на Запад до тех пор, до каких ей позволит демократический мир. Сейчас демократические страны должны сделать выбор: выступить за то, что является правильным, или продолжить потакать президенту Владимиру Путину.

"Президент Трамп продемонстрировал истинное лидерство, отменив свою встречу с Путиным на саммите G-20 в Аргентине из-за захвата Россией украинских судов и моряков. Мы получили ощутимую поддержку со стороны Белого дома и Конгресса, включая оборонительные вооружения, усиление санкций и более безопасные американские энергетические поставки. Вместе партнеры по обе стороны Атлантики могут продолжать повышать ставки за создание Россией угрозы для нашей коллективной безопасности".

"Учитывая оккупацию Крыма и Донбаса, наша общая задача - не позволить России выплеснуть свою агрессию в Азовское море, - пишет автор публикации. - И "азовский пакет санкций" в отношении России будет самым меньшим, чем должен ответить мир на этот раз. Пока Запад говорит, Путин - действует. Пришло время ответить".


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