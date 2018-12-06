Журналистка - судье: Кому вы служите, КГБ?
- 6.12.2018, 12:42
Тамары Щепеткиной в областном суде оспаривает решение районного.
В Брестском областном суде была рассмотрена жалоба журналистки-фрилансера Тамары Щепеткиной на постановление суда Березовского района. За «изготовление продукции для иностранного СМИ без аккредитации» ее наказали штрафом в размере 35 базовых величин, пишет правозащитный центр «Весна».
Как сообщает из суда правозащитник Владимир Величкин, Тамара Щепеткина заявила ходатайство о том, что не является журналистом «Радыё Рпцыя» и присоединила ксерокопию трудовой книжки.
Она заявляет, что Конституция и международное право гарантируют ей право на распространение и получение информации и высказывание мысли.
"Я не журналист «Радыё Рацыя», что я здесь делаю? Я не могу фотографировать, не могу говорить и писать. Кому вы служите, КГБ? - говорит Щепеткина.
Тем не менее, судья областного суда Руслана Сенько вынесла решение постановление суда Березовского района оставить без изменений, а жалобу без удовлетворения.
Больше повезло журналистке Милане Харитоновой, которая обжаловала 2 постановления судов Ленинского района Бреста и суда Каменецкого района по той же самой статье 22.9-2 КоАП.
Харитонова в суд не явилась.
Судья Сенько принял решение отменить постановление районного суда и направить административное дело на рассмотрение к другому судье.