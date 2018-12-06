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Журналистка - судье: Кому вы служите, КГБ?

  • 6.12.2018, 12:42
Тамара Щепеткина
Фото: racyja.com

Тамары Щепеткиной в областном суде оспаривает решение районного.

В Брестском областном суде была рассмотрена жалоба журналистки-фрилансера Тамары Щепеткиной на постановление суда Березовского района. За «изготовление продукции для иностранного СМИ без аккредитации» ее наказали штрафом в размере 35 базовых величин, пишет правозащитный центр «Весна».

Как сообщает из суда правозащитник Владимир Величкин, Тамара Щепеткина заявила ходатайство о том, что не является журналистом «Радыё Рпцыя» и присоединила ксерокопию трудовой книжки.

Она заявляет, что Конституция и международное право гарантируют ей право на распространение и получение информации и высказывание мысли.

"Я не журналист «Радыё Рацыя», что я здесь делаю? Я не могу фотографировать, не могу говорить и писать. Кому вы служите, КГБ? - говорит Щепеткина.

Тем не менее, судья областного суда Руслана Сенько вынесла решение постановление суда Березовского района оставить без изменений, а жалобу без удовлетворения.

Больше повезло журналистке Милане Харитоновой, которая обжаловала 2 постановления судов Ленинского района Бреста и суда Каменецкого района по той же самой статье 22.9-2 КоАП.

Харитонова в суд не явилась.

Судья Сенько принял решение отменить постановление районного суда и направить административное дело на рассмотрение к другому судье.


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