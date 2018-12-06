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Волкер: Россию могут отключить от SWIFT, а ее кораблям – закрыть доступ в порты

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  • 6.12.2018, 13:20
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Курт Волкер

Спецпредставитель США по Украине потребовал освободить украинских моряков до Нового года.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер потребовал от России освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе в конце ноября, до Рождества или Нового года.

Волкер заявил об этом в беседе с «Голосом Америки», пояснив, что США и их западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений «одностороннего контроля» России в общих водах Азовского моря.

«Мы не приемлем и не согласимся с заявленной Россией аннексией Крыма», – сказал он, повторив позицию, которую США заняли после событий в Крыму в 2014 году.

Отметив, что воды Азовского моря являются предметом двустороннего соглашения между Украиной и Россией, Волкер сказал: «Мы не согласны с тем, что территориальные воды вокруг Крыма являются российскими. Они украинские. Поэтому мы не согласны с тем, что Керченский пролив является полностью российским. Мы считаем, что речь идет о совместном суверенитете».

По словам Волкера, действия России в ходе конфронтации 25 ноября, когда она обстреляла и в конечном итоге захватила три украинских военных корабля, которые пытались пройти из Черного моря в Азовское через Керченский пролив, являются «явным нарушением международного права и нарушением двустороннего соглашения с Украиной».

Он сказал, что США настаивают на том, чтобы Россия вернула корабли и 24 украинских военнослужащих и агентов разведки, арестованных российскими спецслужбами.

Он также отметил, что европейские союзники США могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. По его словам, с таким предложением недавно выступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр – генеральный секретарь правящего Христианско-демократического союза Германии, которая может стать преемником канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Это очень сильный и очень оригинальный шаг, – заявил Волкер «Голосу Америки». – Посмотрим, пойдут ли они на это».

Он сказал, что США хотят принятия таких мер, чтобы оказать давление на Россию и «прийти к такому моменту, когда Россия пожелает провести переговоры для выработки решения».

Другой возможной мерой, сказал Волкер, является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в разных странах.

«Люди называют это «ядерной» опцией, – сказал Волкер. – Это приведет к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников. В конечном итоге, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот», – сказал он.

По мнению Волкера, своими действиями в Украине Россия хочет повлиять на выборы в этой стране, которые пройдут в марте 2019 года.

Спецпредставитель США предупредил, что для России было бы «крайне безрассудно» идти на еще более агрессивные шаги в Украине.

«Украинские военные теперь гораздо более способные, чем раньше, – сказал он. – Это будет гораздо более дорогой опыт. Они потеряют последнюю возможность отрицать свою вину, за которую хватаются сейчас, а Украина получит большую поддержку».


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