Девятилетний школьник из США вернул городу игру в снежки 6.12.2018, 13:38

1,391

В городе Северанс почти сто лет действовал запрет на эту игру.

Теперь его отменили — и все благодаря девятилетнему мальчику по имени Дэйн Бест, пишет «Медуза».

В октябре 2018-го Бест вместе с другими своими одноклассниками отправился на экскурсию в мэрию. Глава города стал рассказывать школьникам о странных законах. Упомянул он и постановление от 1920 года, согласно которому в Северансе нельзя бросать камни и другие метательные снаряды в людей, животных, деревья, здания и средства передвижения.

Технически снежки подходили под определение метательного снаряда, однако власти никогда не настаивали на исполнении запрета. Более того, мэр Северанса даже не знал, как должен наказывать нарушителей (которыми являлись, например, его сыновья).

And the man of the hour takes the stage. 9-year-old Dane Best is here to change the law against snowball fights. pic.twitter.com/zU6ARSB8Sw — Xandra McMahon (@xanmcmahon) 4 декабря 2018 г.

Дэйн Бест решил исправить ситуацию. Мальчик собрал с одноклассников два десятка подписей в свою поддержку и подготовил пятиминутную презентацию — в ней он подробно объяснил, почему власти города должны снять запрет. Он назвал закон устаревшим и подчеркнул, что у живущих в Северансе детей, как и у детей всего остального мира, должна быть возможность покидаться снежками. Городской совет поддержал предложение Беста, а мэр подарил школьнику специальное устройство — снежколеп.

После снятия запрета Бест пообещал первым делом бросить снежок в своего четырехлетнего брата.