Люксембург cтанет первой страной с бесплатным общественным транспортом 2 6.12.2018, 13:31

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Это поможет защите окружающей среды.

Об этом пишет «Европейская правда» cо ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в среду был приведен к присяге на второй срок. Новое правительство также рассматривает вопрос о легализации рекреационного использования конопли и введения двух новых государственных праздников.

Люксембург, столица маленького герцогства, страдает от одной из худших ситуаций с дорожными пробками в мире.

В нем проживает около 110 тыс. человек, но еще 400 тысяч приезжают в город на работу. Исследование показало, что в 2016 году водители столицы потратили в среднем 33 часа в пробках.

Хотя в целом в стране живет 600 тысяч человек, почти 200 тысяч ежедневно пересекают границу из Франции, Бельгии и Германии для работы в Люксембурге.

Люксембург демонстрирует прогрессивное отношение к транспорту. Этим летом правительство ввело бесплатный транспорт для детей и молодежи до 20 лет.

Учащиеся средних школ могут использовать бесплатные автобусы между школой и домом. В целом проезд сроком до двух часов стоит всего 2 евро, что в стране всего на 2590 кв. км охватывает практически все поездки.