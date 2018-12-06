Цены на нефть за три часа упали более чем на 5% 2 6.12.2018, 14:21

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Нефтяные котировки на мировых биржах перешли к снижению.

Примерно за три часа стоимость барреля Brent, поднимавшаяся утром почти до $62, упала более чем на $3. На минимуме она достигла отметки $58,42, что на 5,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает РБК.

Одновременно на 5% подешевела и нефть марки WTI, цена барреля которой снизилась до $50,24. На этом фоне снизился и курс рубля. Курс доллара на Московской бирже 6 декабря достиг отметки 67,23 руб., курс евро — 76,13 руб.

Резкое снижение нефтяных котировок произошло после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что странам ОПЕК и государствам-партнерам альянса пока не удалось договориться об объемах сокращения нефтедобычи. Саудовский министр отметил, что обсуждается возможность сократить суточную добычу на 0,5-1 млн барр., однако сохраняется риск, что участникам переговоров не удастся прийти к соглашению.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия на переговорах с ОПЕК заявила о готовности сократить добычу максимум на 140 тыс. баррелей, а в картеле рассчитывают на вдвое большее сокращение.

По словам аль-Фалиха, Саудовская Аравия выступает за то, чтобы ни одному из участников ОПЕК+ не было сделано льгот при заключении новой сделки.

«В целом Россия уже заявила ранее публично в лице президента, что согласна на сокращение добычи. Вопрос только в том, на сколько, когда, как по компаниям все будет распределяться, такие внутренние вещи. Они все еще обсуждают различные варианты», — сказал аль-Фалих (цитата по «РИА Новости»).

О принципиальном согласии России участвовать в сделке, Владимир Путин заявил после состоявшейся 3 декабря встречи с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. «Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение», — сказал президент России. Окончательных решений о конкретных объемах добычи нефти пока нет, уточнил он. В тот же день стоимость барреля Brent выросла более чем на 5%.

6 декабря глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что России, даже если ОПЕК+ примет решение о снижении объемов, не удастся быстро сократить добычу из-за холодной зимы. «Это наши геологические и климатические условия, особенности нашей нефтедобычи», — объяснил министр.

К 14:00 (по Минску) стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $58,72 (минус 4,61% к уровню закрытия предыдущих торгов), стоимость барреля WTI — $50,47 (минус 4,58%). Курс доллара на Московской бирже составлял к этому времени 67,03 руб., курс евро — 75,93 руб.