закрыть
6 декабря 2018, четверг, 17:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Судаленко о престижной французской премии: Я сначала не поверил, подумал, что розыгрыш

11
  • 6.12.2018, 15:13
  • 2,062
Леонид Судаленко
Фото: charter97.org

Жюри выбрала известного гомельского правозащитника из 60 номинантов.

Леонид Судаленко первым из белорусских правозащитников получил Правозащитную премию Французской Республики. Из 60 номинантов Франция выбрала пятерых, и он – в их числе.

Гомельский правозащитник дал комментарий для сайта «Гомельской весны».

– Как вы узнали, что получили эту премию?

– Мне на электронную почту пришло письмо на французском: бонжур, мсье, поздравляем, вы лауреат… Пригласили меня на церемонию вручения в Париж 10 декабря – на День прав человека. Вручать премию будет министр юстиции. На премию претендуют кандидаты из 60 стран мира, Правительство Франции выбирает из них пятерых. Мне очень приятно, что мой скромный труд признан в год, когда празднуется 70-летие Всеобщей декларации прав человека и 20 лет Декларации о защите правозащитников.

– Какая была первая реакция?

– Я сначала не поверил. Подумал, что это провокация или розыгрыш. Сейчас можно чего угодно ожидать. Когда каждый день ждешь провокации, перестаешь верить даже в очевидное. И только потом: когда я получил билеты, когда мне позвонили из посольства Франции и пригласили на ужин с послом, когда меня лично поздравил посол – а мы с ним знакомы, он приезжал в феврале этого года в Гомель; он тепло меня поздравил – вот только тогда я поверил, что действительно я получил эту премию, что это – не шутка.

– Как Франция про вас узнала?

– Все помнят, что в Гомеле судили французского гражданина за патрон. Я вел мониторинг этого процесса, начиная от железной клетки, в которую его посадили на заседании; и по итогам суда я дал заключение, указав на нарушение стандартов прав человека. Этот отчет я публиковал на сайте «Гомельской весны», а до этого передал его представителю посольства Франции, которые тоже приехали на суд, и попросил передать адвокату.

– Из каких еще стран, кроме Беларуси, правозащитники получили премию в этом году?

– Я знаю, что раньше ее получали правозащитники из Чечни, Туркменистана – из тех стран, где с правами человека – серьезный кризис. Одним из условий премии является преследование, которому подвергается правозащитник. В моем случае – это события 2015 года, когда против меня власть предпринимала провокации, угрожала уголовным делом, изымала технику, проводила обыски дома и на работе… Кроме того, когда я в КПЧ ООН выступал от имени матери приговоренного к смертной казни Грунова, и я получал угрозы, и моя семья. Может быть, в присуждении мне премии сыграли какую-то роль и сотрудники посольства, потому что раньше белорусские правозащитники эту премию не получали. Я – первый белорусский правозащитник, удостоенный столь высокой награды.

– Как вы оказались в списке номинантов?

– Работу по защите прав человека – и на национальном, и на международном уровне – я веду в качестве председателя Гомельского отделения общественного объединения «Правовая инициатива». Именно мои коллеги по «Правовой инициативе» выдвинули мою кандидатуру на соискание премии летом этого года.


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович