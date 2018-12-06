Судаленко о престижной французской премии: Я сначала не поверил, подумал, что розыгрыш 11 6.12.2018, 15:13

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Леонид Судаленко

Фото: charter97.org

Жюри выбрала известного гомельского правозащитника из 60 номинантов.

Леонид Судаленко первым из белорусских правозащитников получил Правозащитную премию Французской Республики. Из 60 номинантов Франция выбрала пятерых, и он – в их числе.

Гомельский правозащитник дал комментарий для сайта «Гомельской весны».

– Как вы узнали, что получили эту премию?

– Мне на электронную почту пришло письмо на французском: бонжур, мсье, поздравляем, вы лауреат… Пригласили меня на церемонию вручения в Париж 10 декабря – на День прав человека. Вручать премию будет министр юстиции. На премию претендуют кандидаты из 60 стран мира, Правительство Франции выбирает из них пятерых. Мне очень приятно, что мой скромный труд признан в год, когда празднуется 70-летие Всеобщей декларации прав человека и 20 лет Декларации о защите правозащитников.

– Какая была первая реакция?

– Я сначала не поверил. Подумал, что это провокация или розыгрыш. Сейчас можно чего угодно ожидать. Когда каждый день ждешь провокации, перестаешь верить даже в очевидное. И только потом: когда я получил билеты, когда мне позвонили из посольства Франции и пригласили на ужин с послом, когда меня лично поздравил посол – а мы с ним знакомы, он приезжал в феврале этого года в Гомель; он тепло меня поздравил – вот только тогда я поверил, что действительно я получил эту премию, что это – не шутка.

– Как Франция про вас узнала?

– Все помнят, что в Гомеле судили французского гражданина за патрон. Я вел мониторинг этого процесса, начиная от железной клетки, в которую его посадили на заседании; и по итогам суда я дал заключение, указав на нарушение стандартов прав человека. Этот отчет я публиковал на сайте «Гомельской весны», а до этого передал его представителю посольства Франции, которые тоже приехали на суд, и попросил передать адвокату.

– Из каких еще стран, кроме Беларуси, правозащитники получили премию в этом году?

– Я знаю, что раньше ее получали правозащитники из Чечни, Туркменистана – из тех стран, где с правами человека – серьезный кризис. Одним из условий премии является преследование, которому подвергается правозащитник. В моем случае – это события 2015 года, когда против меня власть предпринимала провокации, угрожала уголовным делом, изымала технику, проводила обыски дома и на работе… Кроме того, когда я в КПЧ ООН выступал от имени матери приговоренного к смертной казни Грунова, и я получал угрозы, и моя семья. Может быть, в присуждении мне премии сыграли какую-то роль и сотрудники посольства, потому что раньше белорусские правозащитники эту премию не получали. Я – первый белорусский правозащитник, удостоенный столь высокой награды.

– Как вы оказались в списке номинантов?

– Работу по защите прав человека – и на национальном, и на международном уровне – я веду в качестве председателя Гомельского отделения общественного объединения «Правовая инициатива». Именно мои коллеги по «Правовой инициативе» выдвинули мою кандидатуру на соискание премии летом этого года.