Феномен «презумпции тунеядства» 3 Наталья Рябова

6.12.2018, 15:13

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Фото: tut.by

В чем вообще смысл происходящего?

Мы уже неоднократно обсуждали проблемы, которые могут быть связаны с реализацией декрета о «тунеядцах», и теперь, когда стало известно, что в базу данных претендентов на этот неприятный статус уже включено более 500 тысяч соотечественников, настало время подумать, какие проблемы могут возникнуть уже в ближайшее время.

Еще в начале года я сомневалась в том, что существует возможность точного, объективного выявления «тунеядцев», и, как вижу, опасения вполне оправдываются. Сегодня у меня возникает ощущение, что пока эта база очень избыточная, как будто в нее включили всех, кого только можно.

Выглядит все это очень странно, учитывая относительно небольшие размеры официальной безработицы, как будто для перестраховки в список добавили всех по максимуму, рассчитывая, что в случае ошибки люди сами придумают, как оправдаться, чтобы их «вычеркнули».

То, что база составлена исходя из «презумпции тунеядства», уже аморально. Но помимо вопросов морали может возникнуть целая масса проблем вполне реальных. Если учитывать, что в Беларуси 4,5 млн трудоспособного населения, «тунеядцами» признали каждого девятого. Понятно, что реакция на эту новость будет самой разнообразной. Часть из тех, кто живет или работает за границей, пришлет документы, часть — нет, более того, вполне вероятно, они узнают, что имеют статус тунеядца, значительно позже, задним числом, и очень возмутятся.

Различные общественные и правозащитные организации наверняка вплотную займутся оказанием юридической помощи тем, кто желает избавиться от этого неприятного статуса, а если учитывать достаточно плавающие критерии, то возможностей для этого будет множество.

Наверняка сформируется небольшая группа людей, которые будут действовать еще активнее и агрессивнее, например подавать на чиновников и власть иски в суд, заявляя, что бирку «тунеядца» к ним приклеили совершенно незаконно. Это, кстати, очень легко сделать, опираясь хотя бы на конституцию нашей страны.

Я уверена, что много людей в первое время будут вообще не в курсе перипетий с «тунеядцами», а заметив спустя какое-то время, что изменились цифры в жировке, и узнав причины, будут также крайне возмущены происходящим.

Наверняка спустя несколько месяцев после публикации базы данных, когда «тунеядцам» начнут приходить жировки с более высокими тарифами, произойдет феноменальный всплеск количества людей, официально занимающихся ремесленничеством, практикующих самозанятость — колку дров, вязку веников, настраивание пианино и т. д. Вполне вероятно, что появление списка станет стимулом к подписанию договоров аренды жилья там, где это не было сделано, так как получение доходов от этого вида деятельности — один из поводов быть исключенным из базы данных.

Стоит еще раз отметить субъективизм, с которым будет приниматься решение о том, тунеядец человек или нет. Понятно, что созданные при исполкомах комиссии, которые станут заниматься этими вопросами, будут определять, является жизненная ситуация у человека трудной или нет, на свое усмотрение. Что неминуемо повлечет за собой массу конфликтов, разногласий, недовольств принятыми решениями, нестыковок в трактовке обстоятельств «трудностей».

Очень сложно представить, как смогут комиссии противостоять липовым справкам о занятости за границей. Как они смогут их проверять? Подавать в Интерпол?

Можно только выразить робкую надежду, что доступ к базе будет беспрепятственно реализован со всех цифровых платформ, включая различные версии Windows, компьютеры Mac и мобильные платформы, без багов, лагов и вылетов. Также остается надеяться, что будет создана серьезная система безопасности, при которой будет ограничен доступ к базе посторонних лиц. И, не вдаваясь в подробности, отмечу: у меня есть сомнения, что последним двум надеждам суждено сбыться.

На мой взгляд, крайне маловероятно, что сами по себе затраты на ведение и обслуживание базы данных о тунеядцах могут окупаться теми штрафными санкциями, которые налагаются на людей, состоящих в ней. Особенно после того, как процесс выхода из нее будет поставлен на поток (что неминуемо, так как для этого есть масса возможностей, мы о них говорили ранее).

И если ситуация сложится именно так — в чем тогда вообще смысл происходящего?

Наталья Рябова, onliner.by