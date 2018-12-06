Brexit: Тереза Мэй выдвинула ультиматум британским парламентариям 6.12.2018, 15:15

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Тереза Мэй

Фото: AP

Есть три варианта развития событий.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у британских парламентариев есть выбор: проголосовать за ее соглашение о выходе из ЕС, выйти из сообщества без соглашения или отказаться от Brexit вообще.

Об этом сообщает Reuters.

Мэй заявила, что некоторые парламентарии пытаются провалить Brexit, и отметила, что, по ее мнению, второй референдум по этому вопросу был бы неправильным шагом.

"Есть три варианта: выйти из ЕС по соглашению, другие два: выйти без соглашения либо отказаться от Brexit вообще", - сказала она.

В то же время Мэй уклонилась от прямого ответа на вопрос, есть ли у нее "план В" на случай провала соглашения в парламенте.

Голосование по соглашению о Brexit в парламенте Великобритании состоится 11 декабря.

Напомним, генеральный адвокат Суда ЕС заявил, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке, отозвав применение статьи 50 Договора о ЕС. Обычно суд выполняет рекомендации генерального адвоката при принятии большинства своих решений.

Окончательное решение о возможности отказа от Brexit Суд ЕС вынесет 10 декабря.