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Что удивило в словах Шуневича

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  • 6.12.2018, 15:29
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Фото: mvd.gov.by

Белорусы предлагают огородить статую городового забором и вокруг повесить колючую проволоку.

По соцсетям вирусно распространяют феерический диалог главы МВД и журналистки, в котором Игорь Шуневич дает исчерпывающий ответ, зачем подростку нужно было извиняться перед скульптурой городового, пишет Алена Антонова для «Салiдарнасцi».

Напомним, министр внутренних дел признался, что это была его идея — сделать ролик. На вопрос «зачем» Шуневич ответил: «Затем».

Один из форумчан назвал историю с подростком театром абсурда.

«Какое отношение будет потом у молодого человека к этой власти после подобного унижения?» — задается вопросом участник дискуссии.

Приведем другие мнения:

«Это все из той же армейской чухни, как честь столбу отдавать, окурок на метр закапывать и прочей ерунде».

««Затем». Ответ из разряда «потому что гладиолус». Только обычно это шутка в КВН, а у нас — министр...»

«Если бы министр читал не Акунина, а серьёзные книги по истории, то он бы знал, что поставить памятник царскому жандарму, у которого руки по локоть в крови простого народа, было не самым умным решением».

«Феликс Дзержинский в гробу бы перевернулся, если бы узнал, что сотрудники НКВД будут считать себя наследниками царских жандармов».

На форуме также прозвучало предложение огородить статую городового забором и вокруг повесить колючую проволоку: «А то не дай бог какой иностранец захочет с ней фото сделать, потом извиняться придется на всех языках мира, у нас же все вокруг адекватные...»

Некоторые высказывают мнение, что в другой стране «уже через пару часов у этого истукана (скульптуры городового – прим. «С») собралось бы пару тысяч неравнодушных граждан» и требовали бы отставки этого министра, но у нас и это стерпят.

Кстати, на сайте МВД скульптуру городового называют удачным местом для памятного фотоснимка.

В Фейсбуке пользователи шутят по этому поводу: «Удачно сфотографировавшимся гражданам будет предоставлена возможность пополнить городской бюджет на несколько базовых величин, а самые удачливые получат бесплатное жильё и сбалансированное диетическое питание на срок до 15 суток».

Тем временем белорусы ждут от столичных властей и МВД ответа на петицию с просьбой ликвидировать «металлического истукана», который, по их мнению, провоцирует жителей и сотрудников милиции на неадекватные действия. Обращение подписали 2603 человека.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о прекращении административного дела в отношении 16-летнего Арсения, на которого  милиция составила протокол за то, что парень ударил скульптуру городового возле здания МВД.


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